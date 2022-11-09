- 09 Kas 2022 - 17:13 G: 09 Kas 2022 - 17:27

Ekmek Fiyatlarına Olağanüstü Zam! 7,5 Lira Olacak Deniyordu; İşin Aslı Tir Tir Titretti! Tarihler Verildi; Ortalık Yıkılıyor! Neler Oluyor?

Ekmek, sofraların vazgeçilmez ürünlerinden biri oluyor. Mantının, makarnanın yanında bile ekmek yiyen vatandaşlara ise kötü haber geldi. Ekmek fiyatlarının 7,5 lira olacağına dair iddialar gündeme gelmişti ama konunun aslı çok başka çıktı! Tarihlerin verilmesiyle birlikte milyonların gözü gelen fiyata döndü! İşte merak edilen tüm detaylar…

10 Eylül 2022 tarihinde, ekmeğe zam yapılmıştı. Türkiye’nin birçok yerinde 210 gram ekmek 5 liradan satılmaya başlandığında adeta isyan çıkmıştı. Ham maddeye erişim kolaylığı, nakliyat, dükkan kirası gibi birçok nedenden ekmek fiyatları, şehirden şehre, ilçeden ilçeye 4 lira ile 6 lira arasında bir fiyat bandında satılıyordu. Ekmek fiyatlarının kısa bir süre önce 7.5 lira olacağı ortaya çıkınca vatandaş isyan etmişti. Peki, ekmek ne kadar oldu?

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09 Kas 2022 - 17:13 Ankara- Yaşam

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