Ekmek Fiyatlarına Olağanüstü Zam! 7,5 Lira Olacak Deniyordu; İşin Aslı Tir Tir Titretti! Tarihler Verildi; Ortalık Yıkılıyor! Neler Oluyor?

10 Eylül 2022 tarihinde, ekmeğe zam yapılmıştı. Türkiye’nin birçok yerinde 210 gram ekmek 5 liradan satılmaya başlandığında adeta isyan çıkmıştı. Ham maddeye erişim kolaylığı, nakliyat, dükkan kirası gibi birçok nedenden ekmek fiyatları, şehirden şehre, ilçeden ilçeye 4 lira ile 6 lira arasında bir fiyat bandında satılıyordu. Ekmek fiyatlarının kısa bir süre önce 7.5 lira olacağı ortaya çıkınca vatandaş isyan etmişti. Peki, ekmek ne kadar oldu?

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