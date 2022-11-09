Seda Sayan’ın Biricik Gelini Yine Kırmızı Çizgiyi Aştı! “Gelin Kaynana Toprağına Derler!” Kasığına Kadar Açılan Yırtmacıyla Alev Alev Yaktı! Neler Oluyor?

Seda Sayan’ın Sinan Engin’le olan evliliğinden olan Oğulcan Engin, Ezgi Eyüpoğlu’ndan ayrıldıktan hemen sonra Miray Daner’le bir aşk yaşamaya başlamışlardı. Aralarında 10 yaş olmasına rağmen büyük bir aşk yaşayan Oğulcan Engin ve Miray Daner, gözlerden uzak bir biçimde aşk yaşamayı tercih ediyorlardı. Miray Daner’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar ise nefesleri kökten kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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