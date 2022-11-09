Seda Sayan’ın Biricik Gelini Yine Kırmızı Çizgiyi Aştı! “Gelin Kaynana Toprağına Derler!” Kasığına Kadar Açılan Yırtmacıyla Alev Alev Yaktı! Neler Oluyor?
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan’ın müstakbel gelini Miray Daner, yine kırmızı çizgiyi kıyafetleriyle aştı! “Gelin kaynana toprağına derler” yorumlarını alan Miray Daner, kasığına kadar açılan yırtmacıyla resmen alev alev yaktı yıktı. İşte güzelliğiyle milyonları büyüleyen Miray Daner’in o pozları…
Seda Sayan’ın Sinan Engin’le olan evliliğinden olan Oğulcan Engin, Ezgi Eyüpoğlu’ndan ayrıldıktan hemen sonra Miray Daner’le bir aşk yaşamaya başlamışlardı. Aralarında 10 yaş olmasına rağmen büyük bir aşk yaşayan Oğulcan Engin ve Miray Daner, gözlerden uzak bir biçimde aşk yaşamayı tercih ediyorlardı. Miray Daner’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar ise nefesleri kökten kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.