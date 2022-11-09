- 09 Kas 2022 - 17:35 G: 09 Kas 2022 - 17:54

Seda Sayan’ın Biricik Gelini Yine Kırmızı Çizgiyi Aştı! “Gelin Kaynana Toprağına Derler!” Kasığına Kadar Açılan Yırtmacıyla Alev Alev Yaktı! Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan’ın müstakbel gelini Miray Daner, yine kırmızı çizgiyi kıyafetleriyle aştı! “Gelin kaynana toprağına derler” yorumlarını alan Miray Daner, kasığına kadar açılan yırtmacıyla resmen alev alev yaktı yıktı. İşte güzelliğiyle milyonları büyüleyen Miray Daner’in o pozları…

Seda Sayan’ın Sinan Engin’le olan evliliğinden olan Oğulcan Engin, Ezgi Eyüpoğlu’ndan ayrıldıktan hemen sonra Miray Daner’le bir aşk yaşamaya başlamışlardı. Aralarında 10 yaş olmasına rağmen büyük bir aşk yaşayan Oğulcan Engin ve Miray Daner, gözlerden uzak bir biçimde aşk yaşamayı tercih ediyorlardı. Miray Daner’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar ise nefesleri kökten kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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09 Kas 2022 - 17:35 Ankara- Yaşam

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