Kaan Yıldırım’ın Eski Eşi Ezgi Eyüboğlu Göğüs Dekoltesiyle Alev Alev… “Bu Güzellik Değil, Facia!” Milyonları İlgilendiriyor! Fizik, Güzellik, Aura, Çekicilik…
En son olarak Teşkilat dizisinde boy gösteren Kaan Yıldırım’ın eski eşi Ezgi Eyüboğlu, göğüs dekoltesiyle resmen alev alev yaktı. Hayranlarından “Bu güzellik değil ki, facia” yorumlarını alan Ezgi Eyüboğlu, milyonlarca kişinin takip ettiği Instagram hesabından yapmış olduğu paylaşımlarla nefesleri kesti. Fizik, güzellik, aura ve çekiciliğini konuşturan Ezgi Eyüboğlu, hayranlarını mest etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Kalbim Seni Seçti dizisiyle milyonlarca kişinin izlediği bir projede yer alan Ezgi Eyüboğlu, Adı Mutluluk dizisinde ise asıl ünü kazandı. Dizide tanıştığı Kaan Yıldırım’la uzun süreli bir aşk yaşayan Ezgi Eyüboğlu, Esma Sultan Yalısı’nda 2016 tarihinde evlenmişti. 2019 yılında boşanan çift, bir daha bir araya gelmemişti. Aldatma olaylarıyla gündeme gelen Ezgi Eyüboğlu ve Kaan Yıldırım, konu hakkında bir açıklama yapmamıştı. Peki, Ezgi Eyüboğlu nasıl bir paylaşımda bulundu?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.