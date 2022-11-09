Kaan Yıldırım’ın Eski Eşi Ezgi Eyüboğlu Göğüs Dekoltesiyle Alev Alev… “Bu Güzellik Değil, Facia!” Milyonları İlgilendiriyor! Fizik, Güzellik, Aura, Çekicilik…

Kalbim Seni Seçti dizisiyle milyonlarca kişinin izlediği bir projede yer alan Ezgi Eyüboğlu, Adı Mutluluk dizisinde ise asıl ünü kazandı. Dizide tanıştığı Kaan Yıldırım’la uzun süreli bir aşk yaşayan Ezgi Eyüboğlu, Esma Sultan Yalısı’nda 2016 tarihinde evlenmişti. 2019 yılında boşanan çift, bir daha bir araya gelmemişti. Aldatma olaylarıyla gündeme gelen Ezgi Eyüboğlu ve Kaan Yıldırım, konu hakkında bir açıklama yapmamıştı. Peki, Ezgi Eyüboğlu nasıl bir paylaşımda bulundu?

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