Survivor 2023 Yarışmacıların Bölüm Başı Alacağı Ücretler Belli Oldu! Her Yarışmacı Bölüm Başına Ev Sahibi Oluyor! Acun Medya Sözleşmeyi İmzalayana Bile…
Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor’a katılacak isimler tek tek ortaya çıkmaya başlamıştı. Sözleşmeleri imzalanan yarışmacıların aldığı ücretler ise ifşa edildi! Herkes bölüm başına resmen ev sahibi olmanın yanı sıra yarışmadan ayrılan Acun’dan bile zengin konuma gelecek! İşte Survivor 2023 yarışmacılarının kazanacağı ücretler…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasından hemen sonra ekranlara gelmeye başlayacak olan Survivor 2023 yarışması için çalışmalar tam gaz devam ediyor. Survivor algoritmasını çok iyi bir biçimde çözen Acun Ilıcalı’nn bomba gibi isimlere teklifler sunduğu biliniyordu. Peki, Survivor 2023 yarışmacılarına ne kadar ödeme yatacak?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.