- 15 Kas 2022 - 13:04

Survivor 2023 Yarışmacıların Bölüm Başı Alacağı Ücretler Belli Oldu! Her Yarışmacı Bölüm Başına Ev Sahibi Oluyor! Acun Medya Sözleşmeyi İmzalayana Bile…

Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor’a katılacak isimler tek tek ortaya çıkmaya başlamıştı. Sözleşmeleri imzalanan yarışmacıların aldığı ücretler ise ifşa edildi! Herkes bölüm başına resmen ev sahibi olmanın yanı sıra yarışmadan ayrılan Acun’dan bile zengin konuma gelecek! İşte Survivor 2023 yarışmacılarının kazanacağı ücretler…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasından hemen sonra ekranlara gelmeye başlayacak olan Survivor 2023 yarışması için çalışmalar tam gaz devam ediyor. Survivor algoritmasını çok iyi bir biçimde çözen Acun Ilıcalı’nn bomba gibi isimlere teklifler sunduğu biliniyordu. Peki, Survivor 2023 yarışmacılarına ne kadar ödeme yatacak?

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15 Kas 2022 - 13:04 Ankara- Yaşam

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Survivor 2023 Yarışmacıların Bölüm Başı Alacağı Ücretler Belli Oldu! Her Yarışmacı Bölüm Başına Ev Sahibi Oluyor! Acun Medya Sözleşmeyi İmzalayana Bile… mask
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