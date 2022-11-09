Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin Songül’ünü Hiç Böyle Görmediniz! Dizideki Haliyle Alakası Yok; Bir İçim Su… “Sen Neymişsin Be Songül!”

Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Pamir Pekin, Nilsu Berfin Aktaş, Tolga Güleç ve Mustafa Açılan gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi, ekran dünyasını sallıyor. Özellikle Devrim Özkan ve Ertan Saban’ın hayat verdikleri Sadi ve Songül karakterleri seyircileri büyülüyor. Tatlı atışmalarıyla sık sık gündem olan Sadi ve Songül karakterlerinin her bir sahnesi heyecanla bekleniyor. Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisiyle ününe ün katan Devrim Özkan’ın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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