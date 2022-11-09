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09 Kas 2022 - 23:07

Masterchef Fatma Nur Kazan Kaynatıyor; Kafa Patlatıyor! “Acun Şu Kıza Ne Kadar Para Veriyorsun Ya!” Gitmesi İçin İmza Kampanyası Toplanacak…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Mastercef’te önce çıkan isimlerden biri olan Fatma Nur, adeta kazan kaynatmaya ve kafa patlatmaya başladı! “Acun şu kıza ne kadar veriyorsan beş fazlasını verelim gitsin artık” yorumlarını alan Fatma Nur için imza kampanyası bile başladı! İşte merak edilenler…