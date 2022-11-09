Masterchef Fatma Nur Kazan Kaynatıyor; Kafa Patlatıyor! “Acun Şu Kıza Ne Kadar Para Veriyorsun Ya!” Gitmesi İçin İmza Kampanyası Toplanacak…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Mastercef’te önce çıkan isimlerden biri olan Fatma Nur, adeta kazan kaynatmaya ve kafa patlatmaya başladı! “Acun şu kıza ne kadar veriyorsan beş fazlasını verelim gitsin artık” yorumlarını alan Fatma Nur için imza kampanyası bile başladı! İşte merak edilenler…
Acun Medya’nın ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Mavi takım ve Kırmızı takım oyuncuları, kıyasıya mücadele etmiş ve Mavi takım oyunu kazanan takım olmuştu. Kırmızı takım oyuncuları bireysel dokunulmazlık için mücadele vermiş ve gün sonunda Burak R. ve Barış eleme potasına giden isimler olmuştu. Peki, Masterchef yarışmasında neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.