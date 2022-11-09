- 09 Kas 2022 - 23:54 G: 10 Kas 2022 - 00:13

Üç Kız Kardeş Dizisinde Çileden Çıkartan Sahne! “Türkan’ın Akılsızlığına Dayanmıyorum!” Bile Bile Cehennemde Kalmak İsteyince Ortalık Fena Karıştı! Neler Oluyor?

Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’te çileden çıkaran bir sahne ekranlara geldi. Seyircilerin artık bıkıp usandığı Üç Kız Kardeş’te birçok kişi “Türkan’ın akılsızlıklarına dayanamıyorum” açıklamasında bulundu. Bile bile cehennemde kalmak isteyince, ortalık çok fena karıştı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Özgü Kaya ve Berker Güven gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisi, Salı akşamlarını sallıyor. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Üç Kız Kardeş’te Türkan, Somer’in kendisini aldattığını, ona ihanet ettiğini bile bile yine de aşklarına sahip çıkma kararı almıştı. Mine’yi karşısına alıp resti çeken Türkan’ın yaptıkları en sonunda çileden çıkardı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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09 Kas 2022 - 23:54 Ankara- Yaşam

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