Üç Kız Kardeş Dizisinde Çileden Çıkartan Sahne! “Türkan’ın Akılsızlığına Dayanmıyorum!” Bile Bile Cehennemde Kalmak İsteyince Ortalık Fena Karıştı! Neler Oluyor?
Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’te çileden çıkaran bir sahne ekranlara geldi. Seyircilerin artık bıkıp usandığı Üç Kız Kardeş’te birçok kişi “Türkan’ın akılsızlıklarına dayanamıyorum” açıklamasında bulundu. Bile bile cehennemde kalmak isteyince, ortalık çok fena karıştı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Özgü Kaya ve Berker Güven gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisi, Salı akşamlarını sallıyor. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Üç Kız Kardeş’te Türkan, Somer’in kendisini aldattığını, ona ihanet ettiğini bile bile yine de aşklarına sahip çıkma kararı almıştı. Mine’yi karşısına alıp resti çeken Türkan’ın yaptıkları en sonunda çileden çıkardı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.