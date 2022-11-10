Anasayfa/

Foto Galeri/

10 Kas 2022 - 00:25

Hadise’ye Boşandıktan Sonra Bir Şeyler Olmaya Başladı! Çırılçıplak Küvet Pozlarından Sonra… Mehmet Dinçerler’in Elleri Kolları Titremeye Başladı, Başlayacak! Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise’ye boşandıktan sonra bir haller oldu! Çırılçıplak küvet pozlarından sonra öyle bir şeye imzasını attı ki, Mehmet Dinçerler’in ellerinin kollarının titreyeceği iddia edildi. Şok içerisinde bırakan Hadise, gündemin konuşulan ismi haline geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…