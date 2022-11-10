Hadise’ye Boşandıktan Sonra Bir Şeyler Olmaya Başladı! Çırılçıplak Küvet Pozlarından Sonra… Mehmet Dinçerler’in Elleri Kolları Titremeye Başladı, Başlayacak! Neler Oluyor?
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise’ye boşandıktan sonra bir haller oldu! Çırılçıplak küvet pozlarından sonra öyle bir şeye imzasını attı ki, Mehmet Dinçerler’in ellerinin kollarının titreyeceği iddia edildi. Şok içerisinde bırakan Hadise, gündemin konuşulan ismi haline geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Ocak ayında evlenme teklifi alan Hadise, sosyal medya üzerinden 3 milyon lira değerinde olduğu konuşulan yüzüğünü paylaşarak; “Hikayemiz yeni başlıyor” notunu düşmüştü. Yaklaşık olarak 5 ay kadar evli kalan Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, boşanmalarıyla gündemi sallamışlardı. Boşanma sonrasında bomba hamlelerde bulunan Hadise, son olayıyla dengeleri alt üst etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.