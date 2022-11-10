Masterchef Dilara Başaran’ın Son Halini Tanımak Mümkün Değil! Botoks, Estetik, Dolgu… Görenler Tekrar Tekrar Bakıyor! “Ne Oldu Sana!”
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te ön plana çıkan Dilara Başaran’ın son hali ağızların açık kalmasına neden oldu. Kimsenin tanıyamadığı Dilara Başaran’ın yaptırdığı düşünülen botoks, estetik ve dolgular, dikkatleri üzerine çekti. Görenlerin tekrar tekrar baktığı Dilara Başaran’a artık sevenleri “Ne oldu be sana” demeden yapamadı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının 2021 sezonunda boy gösteren Dilara Başaran, yarışmadaki hal ve hareketleriyle seyircileri çılgına çeviriyordu. Yarışmacı Burcu Önal’la sık sık tartışmalara giren Dilara Başaran’ın bitmek bilmeyen kavgaları ve çıkışları, sosyal medyada yankı uyandırıyordu. Yarışmadan sonra bambaşka birisine dönüşen Dilara Başaran, şok etkisi yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.