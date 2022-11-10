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10 Kas 2022 - 00:47

Masterchef Dilara Başaran’ın Son Halini Tanımak Mümkün Değil! Botoks, Estetik, Dolgu… Görenler Tekrar Tekrar Bakıyor! “Ne Oldu Sana!”

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te ön plana çıkan Dilara Başaran’ın son hali ağızların açık kalmasına neden oldu. Kimsenin tanıyamadığı Dilara Başaran’ın yaptırdığı düşünülen botoks, estetik ve dolgular, dikkatleri üzerine çekti. Görenlerin tekrar tekrar baktığı Dilara Başaran’a artık sevenleri “Ne oldu be sana” demeden yapamadı. İşte merak edilen tüm detaylar…