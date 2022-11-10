- 10 Kas 2022 - 09:54 G: 10 Kas 2022 - 10:01

Altının Fiyatını Tutabilene Aşk Olsun Yukarı Yönlü İvme Kazandı! Yatırımcılar Sevinseler Mi Üzülseler Mi Bilemediler! 10 Kasım Altın Fiyatları…

Altının fiyatını tutabilene aşk olsun dedirtti. Euro ve Dolarla birlikte altının da fiyatı gittikçe yükseliyor ve yukarı yönlü ivme göstermeye başladı. Ekranlardaki son duruma karşın vatandaş nasıl tepki vereceğini şaşırmış bir hale girdi. Peki, 10 Ekim 2022 Perşembe gününün ilk saatlerinde yayınlanan altın fiyatları ne durumda?

Son zamanlarda altın ve döviz kurundaki hareketliliğin sonu gelmek bilmezken her geçen gün değerlenen altının fiyatı da arttıkça artmaya devam ediyor. Yatırımcılar ve vatandaşların merakla beklediği altın fiyatlarındaki son durumu ve gelişmeleri sizler için daha da yakından inceledik. Merak edilen tüm gelişmeler haberimizin devamında.

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10 Kas 2022 - 09:54 Ankara- Yaşam

# ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
Altın, Euro Ve Dolar’ı Olanları Pişman Edecek; Uyutmayacak Haber! Yatırım Yapanların Sonunda Yüzü Güldü Ama… Kurdaki Hareketlenme Resmen Kafa Göz Yardı! mask
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Altın Fiyatları Dizleri Dövdürmeye Başladı! Daha Geçen 1000 Lirayı Aşmıştı; Kuyumcular Bu Kez Kapılarına Kilit Vuracaklar! Gören, Duyan Mahvoluyor… mask
Altın Fiyatları Dizleri Dövdürmeye Başladı! Daha Geçen 1000 Lirayı Aşmıştı; Kuyumcular Bu Kez Kapılarına Kilit Vuracaklar! Gören, Duyan Mahvoluyor…
Kuyumcular Perperişan! 6 Kasım Altın Fiyatlarını Duyanların Nutku Tutuluyor; Öyle Bir Yükseldi Ki... 100 Yıl Sonra Bir İlk! Tam Tamına… mask
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Altın Fiyatlarında 8,9 Şiddetinde Deprem! Psikolojik Sınır Aşılınca Kıyamet Koptu; Elinde Altını Olanlar Göbek Atmaya Başladı Bile! Neler Oluyor? mask
Altın Fiyatlarında 8,9 Şiddetinde Deprem! Psikolojik Sınır Aşılınca Kıyamet Koptu; Elinde Altını Olanlar Göbek Atmaya Başladı Bile! Neler Oluyor?
Altın Fiyatları Kuyumculara Kepenk Kapattırıyor! FED Faiz Kararından Sonra Kıyamet Koptu… 4 Kasım Altın Fiyatları Dudakları Uçuklattı! “Yok Artık” mask
Altın Fiyatları Kuyumculara Kepenk Kapattırıyor! FED Faiz Kararından Sonra Kıyamet Koptu… 4 Kasım Altın Fiyatları Dudakları Uçuklattı! “Yok Artık”
Altın Fiyatları Dipleri Boyladı; Çok Fena Çakıldı! Bugün Altını Aldınız, Aldınız! 10 Yıldır Böyle Bir Şey Hiç Olmadı… “Yok Artık!” mask
Altın Fiyatları Dipleri Boyladı; Çok Fena Çakıldı! Bugün Altını Aldınız, Aldınız! 10 Yıldır Böyle Bir Şey Hiç Olmadı… “Yok Artık!”
Altın Fiyatlarında Son 24 Saat! Yarın Batanda Çıkanda Belli Olacak; FED Faiz Kararı Öncesinde Ortalık Savaş Alanına Döndü! 2 Kasım Altın Fiyatları... mask
Altın Fiyatlarında Son 24 Saat! Yarın Batanda Çıkanda Belli Olacak; FED Faiz Kararı Öncesinde Ortalık Savaş Alanına Döndü! 2 Kasım Altın Fiyatları...
Altın Fiyatları Kafa Göz Yarmaya Devam Ediyor! 1 Kasım Altın Fiyatları Dudakları Uçuklattı… “Yok Artık!” FED Kararıyla Dünya Ayağınızın Altından Kayacak! mask
Altın Fiyatları Kafa Göz Yarmaya Devam Ediyor! 1 Kasım Altın Fiyatları Dudakları Uçuklattı… “Yok Artık!” FED Kararıyla Dünya Ayağınızın Altından Kayacak!
Altın Fiyatları Kuyumcuları Hınca Hınç Doldu! Bu Kez Altın Almayan Başını Büyük Belaya Sokar… 31 Ekim Altın Fiyatları Dudakları Uçuklattı! Neler Oluyor? mask
Altın Fiyatları Kuyumcuları Hınca Hınç Doldu! Bu Kez Altın Almayan Başını Büyük Belaya Sokar… 31 Ekim Altın Fiyatları Dudakları Uçuklattı! Neler Oluyor?
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