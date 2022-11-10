Altının Fiyatını Tutabilene Aşk Olsun Yukarı Yönlü İvme Kazandı! Yatırımcılar Sevinseler Mi Üzülseler Mi Bilemediler! 10 Kasım Altın Fiyatları…

Son zamanlarda altın ve döviz kurundaki hareketliliğin sonu gelmek bilmezken her geçen gün değerlenen altının fiyatı da arttıkça artmaya devam ediyor. Yatırımcılar ve vatandaşların merakla beklediği altın fiyatlarındaki son durumu ve gelişmeleri sizler için daha da yakından inceledik. Merak edilen tüm gelişmeler haberimizin devamında.

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