Masterchef Gamze’ye Acun Medya’dan Hayatının Teklifi Geldi! Bundan Sonra Kadrolu Çalışan… Maaşı, Sigortası Yatmaya Başladı! “Yok Artık!”
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te öne çıkan isimler arasında yer alan Gamze Tosun’a Acun Medya’dan hayatının teklifi geldi. Bundan sonra yarışmada kadrolu çalışan olacak olan Gamze Tosun’un maaşı ve sigortası yatmaya başladı! İşte görenlerin “Yok artık” dediği Gamze Tosun haberi…
Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Masterchef yarışması, Dünya çapında “En zor yemek yarışması” olarak biliniyor. Yarışmacılar, binlerce kişinin arasından seçilerek; ilk 18’e giriyordu. Yarışmanın en çok konuşulan kadın yarışmacılarından biri olan Gamze Tosun hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı! Sevenlerinin şaşırmasına neden olan Gamze Tosun’un yeni işi ise şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.