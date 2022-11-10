Masterchef Gamze’ye Acun Medya’dan Hayatının Teklifi Geldi! Bundan Sonra Kadrolu Çalışan… Maaşı, Sigortası Yatmaya Başladı! “Yok Artık!”

Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Masterchef yarışması, Dünya çapında “En zor yemek yarışması” olarak biliniyor. Yarışmacılar, binlerce kişinin arasından seçilerek; ilk 18’e giriyordu. Yarışmanın en çok konuşulan kadın yarışmacılarından biri olan Gamze Tosun hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı! Sevenlerinin şaşırmasına neden olan Gamze Tosun’un yeni işi ise şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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