- 10 Kas 2022 - 10:27 G: 10 Kas 2022 - 10:34

Masterchef Gamze’ye Acun Medya’dan Hayatının Teklifi Geldi! Bundan Sonra Kadrolu Çalışan… Maaşı, Sigortası Yatmaya Başladı! “Yok Artık!”

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te öne çıkan isimler arasında yer alan Gamze Tosun’a Acun Medya’dan hayatının teklifi geldi. Bundan sonra yarışmada kadrolu çalışan olacak olan Gamze Tosun’un maaşı ve sigortası yatmaya başladı! İşte görenlerin “Yok artık” dediği Gamze Tosun haberi…

Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Masterchef yarışması, Dünya çapında “En zor yemek yarışması” olarak biliniyor. Yarışmacılar, binlerce kişinin arasından seçilerek; ilk 18’e giriyordu. Yarışmanın en çok konuşulan kadın yarışmacılarından biri olan Gamze Tosun hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı! Sevenlerinin şaşırmasına neden olan Gamze Tosun’un yeni işi ise şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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10 Kas 2022 - 10:27 Ankara- Yaşam

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