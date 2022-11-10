Yargı Dizisinde Sıradaki Cinayet İfşa Oldu! Ceylin İkinci Kez Bunu Kaldıramayabilir! İnci, Zafer, Engin, Neva... “Olmasaydı Sonumuz Böyle!”
Kanal D ekranlarının ilgi çeken dizisi Yargı’da sıradaki cinayet ifşa oldu. Ceylin’in ikinci kez bunları kaldıramayacağı olayla birlikte hem izleyiciler hem de karakterler resmen şaşkına döndü. İnci, Zafer ve Engin derken son kişi Neva olunca tüyler diken diken olmuştu. Şimdiyse herkesin ağzını kırk karış açık bırakan o olay hayretler uyandırdı. Peki, son bölümde neler yaşandı?
Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz’in başrollerini paylaştığı Yargı dizisi, Kanal D ekranlarında yayınlanmaya devam ettiği süre zarfında her yeni bölümüyle reytingleri alt üst etmeye devam ediyor. Kuyu katilinin ortaya çıkmasının ardından yaşanan heyecan gittikçe artınca izleyicilerde nefeslerini tutup yeni bölümü merakla beklemeye başladı. Özellikle sıradaki kurbanın açığa çıktı yeni bölüm fragmanı herkesi şaşkına çevirdi. İşte konuya dair merak edilen tüm ayrıntılar...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.