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10 Kas 2022 - 10:45

Yargı Dizisinde Sıradaki Cinayet İfşa Oldu! Ceylin İkinci Kez Bunu Kaldıramayabilir! İnci, Zafer, Engin, Neva... “Olmasaydı Sonumuz Böyle!”

Kanal D ekranlarının ilgi çeken dizisi Yargı’da sıradaki cinayet ifşa oldu. Ceylin’in ikinci kez bunları kaldıramayacağı olayla birlikte hem izleyiciler hem de karakterler resmen şaşkına döndü. İnci, Zafer ve Engin derken son kişi Neva olunca tüyler diken diken olmuştu. Şimdiyse herkesin ağzını kırk karış açık bırakan o olay hayretler uyandırdı. Peki, son bölümde neler yaşandı?