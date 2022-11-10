Kerem Bürsin Biricik Aşkı Hande Erçel’in Kapısına Dayandı! Aşkını Bas Bas Bağırdı! Gece Saat 3’te Kıpkırmızı Güllerle… "Sana Aşığım"

Dizi setinde tanışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, uzun bir süre arkadaş olarak takılmışlardı ama daha sonra hissettikleri duygulara yenik düşmüşlerdi. Birlikte Maldivler’e tatile giden çift, sosyal medya üzerinden yapmış oldukları paylaşımlarla aşklarını ilan etmişlerdi. 1 yıl kadar birlikte olan çift, ayrılma kararı almışlardı ama 8 ay sonra yeniden barışmışlardı. Başarılı isim Kerem Bürsin’in biricik aşkı Hande Erçel için yaptıkları şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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