Kerem Bürsin Biricik Aşkı Hande Erçel’in Kapısına Dayandı! Aşkını Bas Bas Bağırdı! Gece Saat 3’te Kıpkırmızı Güllerle… "Sana Aşığım"
Sen Çal Kapımı dizisinde tanışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkında yeni gelişmeler yaşanıyor! Kısa bir süre önce yeniden barışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Kerem Bürsin’in Hande Erçel’e olan aşkını bas bas bağırması ve “Sana aşığım kadınım” demesi, şok etti. Gece saat 3’te kıpkırmızı güllerle…
Dizi setinde tanışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, uzun bir süre arkadaş olarak takılmışlardı ama daha sonra hissettikleri duygulara yenik düşmüşlerdi. Birlikte Maldivler’e tatile giden çift, sosyal medya üzerinden yapmış oldukları paylaşımlarla aşklarını ilan etmişlerdi. 1 yıl kadar birlikte olan çift, ayrılma kararı almışlardı ama 8 ay sonra yeniden barışmışlardı. Başarılı isim Kerem Bürsin’in biricik aşkı Hande Erçel için yaptıkları şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.