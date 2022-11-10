- 10 Kas 2022 - 12:04 G: 10 Kas 2022 - 12:07

Metin Hara Kimdir, Kaç Yaşındadır? Metin Hara’nın Eski Sevgilileri Öyle Böyle Değil! Metin Hara’nın Mesleğini Duyanlar Şok Oluyor?

Türkiye’nin medyatik isimlerinden biri olan Metin Hara, başarılı kariyer yaşantısının yanı sıra özellikle son yıllarda aşk yaşadığı ünlü isimler ile gündemlerden düşmez oldu. Son olarak gönlünü ünlü ve güzel oyunculardan birine kaptıran Metin Hara, ani gelen ayrılık kararının ardından yeniden yalnızlığa büründü! İşte Metin Hara ile ilgili son detaylar...

Türkiye’nin medyatik isimlerinden biri olan Metin Hara, başarılı kariyer yaşantısının yanı sıra özellikle son yıllarda aşk yaşadığı ünlü isimler ile gündemlerden düşmez oldu. Son olarak gönlünü ünlü ve güzel oyunculardan birine kaptıran Metin Hara, ani gelen ayrılık kararının ardından yeniden yalnızlığa büründü! Peki, Metin Hara kimdir, kaç yaşındadır? Metin Hara aslen nereli, ne iş yapıyor? Metin Hara eski sevgilileri kimler? İşte, detaylar…

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10 Kas 2022 - 12:04 - Magazin

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