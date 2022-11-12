- 12 Kas 2022 - 00:19

Metin Hara’nın Eski Sevgilileri Duyan Şaştı Kaldı! Hepsi Çok Ünlü! Hilal Altınbilek, Adriana Lima, Ekin Türkmen... "Bizde Olmayıp, Onda Olan Ne Var" Metin Hara Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir, Mesleği Nedir?

Türkiye’nin medyatik isimlerinden biri olan Metin Hara, başarılı kariyer yaşantısının yanı sıra özellikle son yıllarda aşk yaşadığı ünlü isimler ile gündemlerden düşmez oldu. Son olarak gönlünü ünlü ve güzel oyunculardan birine kaptıran Metin Hara, ani gelen ayrılık kararının ardından yeniden yalnızlığa büründü! İşte Metin Hara ile ilgili son detaylar...

Türkiye’nin medyatik isimlerinden biri olan Metin Hara, başarılı kariyer yaşantısının yanı sıra özellikle son yıllarda aşk yaşadığı ünlü isimler ile gündemlerden düşmez oldu. Son olarak gönlünü ünlü ve güzel oyunculardan birine kaptıran Metin Hara, ani gelen ayrılık kararının ardından yeniden yalnızlığa büründü! Peki, Metin Hara kimdir, kaç yaşındadır? Metin Hara aslen nereli, ne iş yapıyor? Metin Hara eski sevgilileri kimler? İşte, detaylar…

Hilal Altınbilek

Hilal Altınbilek

Beste Kökdemir 

Ekin Türkmen

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12 Kas 2022 - 00:19 - Magazin

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Metin Hara’nın Eski Sevgilileri Duyan Şaştı Kaldı! Hepsi Çok Ünlü! Hilal Altınbilek, Adriana Lima, Müge Boz... "Bizde Olmayıp, Onda Olan Ne Var" Metin Hara Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir, Mesleği Nedir?

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