Metin Hara’nın Eski Sevgilileri Duyan Şaştı Kaldı! Hepsi Çok Ünlü! Hilal Altınbilek, Adriana Lima, Müge Boz... "Bizde Olmayıp, Onda Olan Ne Var" Metin Hara Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir, Mesleği Nedir?
Türkiye’nin medyatik isimlerinden biri olan Metin Hara, başarılı kariyer yaşantısının yanı sıra özellikle son yıllarda aşk yaşadığı ünlü isimler ile gündemlerden düşmez oldu. Son olarak gönlünü ünlü ve güzel oyunculardan birine kaptıran Metin Hara, ani gelen ayrılık kararının ardından yeniden yalnızlığa büründü! İşte Metin Hara ile ilgili son detaylar...
Türkiye’nin medyatik isimlerinden biri olan Metin Hara, başarılı kariyer yaşantısının yanı sıra özellikle son yıllarda aşk yaşadığı ünlü isimler ile gündemlerden düşmez oldu. Son olarak gönlünü ünlü ve güzel oyunculardan birine kaptıran Metin Hara, ani gelen ayrılık kararının ardından yeniden yalnızlığa büründü! Peki, Metin Hara kimdir, kaç yaşındadır? Metin Hara aslen nereli, ne iş yapıyor? Metin Hara eski sevgilileri kimler? İşte, detaylar…
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11 Kas 2022 - 20:11 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.