Geçtiğimiz yıllarda Star TV ekranlarından yayınlanan Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi isimli dizinin hayranlarının merak ile beklediği Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisinden yeni bir haber geldi. Tanıtım fragmanı ile seyirci karşısına çıkmaya başlamış olan Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisi, yayın tarihini ilk kez bugün açıkladı. Peki, Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi ne zaman başlayacak? Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi kadrosunda kimler var? Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. hikayesi nerede yayınlanacak? İşte, detaylar…