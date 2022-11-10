- 10 Kas 2022 - 12:06 G: 10 Kas 2022 - 12:11

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi Ne Zaman Başlayacak? Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi Kadrosunda Kimler Var? Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi Nerede Yayınlanacak?

Geçtiğimiz yıllarda Star TV ekranlarından yayınlanan Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi isimli dizinin hayranlarının merak ile beklediği Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisinden yeni bir haber geldi. Tanıtım fragmanı ile seyirci karşısına çıkmaya başlamış olan Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisi, yayın tarihini ilk kez bugün açıkladı. İşte detaylar...

Geçtiğimiz yıllarda Star TV ekranlarından yayınlanan Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi isimli dizinin hayranlarının merak ile beklediği Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisinden yeni bir haber geldi. Tanıtım fragmanı ile seyirci karşısına çıkmaya başlamış olan Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisi, yayın tarihini ilk kez bugün açıkladı. Peki, Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi ne zaman başlayacak? Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi kadrosunda kimler var? Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. hikayesi nerede yayınlanacak? İşte, detaylar…

10 Kas 2022 - 12:06 - Dizi Haberleri

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