Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi Ne Zaman Başlayacak? Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi Kadrosunda Kimler Var? Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi Nerede Yayınlanacak?
Geçtiğimiz yıllarda Star TV ekranlarından yayınlanan Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi isimli dizinin hayranlarının merak ile beklediği Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisinden yeni bir haber geldi. Tanıtım fragmanı ile seyirci karşısına çıkmaya başlamış olan Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisi, yayın tarihini ilk kez bugün açıkladı. İşte detaylar...
Geçtiğimiz yıllarda Star TV ekranlarından yayınlanan Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi isimli dizinin hayranlarının merak ile beklediği Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisinden yeni bir haber geldi. Tanıtım fragmanı ile seyirci karşısına çıkmaya başlamış olan Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisi, yayın tarihini ilk kez bugün açıkladı. Peki, Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi ne zaman başlayacak? Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi kadrosunda kimler var? Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. hikayesi nerede yayınlanacak? İşte, detaylar…
10 Kas 2022 - 12:06 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.