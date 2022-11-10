- 10 Kas 2022 - 12:26 G: 10 Kas 2022 - 12:33

Survivor 2023 Sunucusu Ekmeğinden Oldu! Murat Ceylan’ın Yerine Gelecek İsim Acun Medya’yı Buz Kestirdi! Yıllar Boyunca Aynı Sofradan Ekmek Bölüp…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor 2023 için tüm çalışmalar kaldığı yerden devam ediyor. Sunucu Murat Ceylan’ın ekmeğinden olmasının ardından Ceylan’ın yerine gelecek isim Acun Medya’yı adeta buz kestirdi. Yıllar boyunca aynı sofradan ekmek yiyip su içen isimler bir anda tantanaya düştüler! Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2022 yarışması, olaylı bir biçimde noktalanmıştı. Yarışma boyunca performansı yerlerde olan Nisa Bölükbaşı’nın kupayı kaldıran isim olması, tartışmalara neden olmuş; kupayı hak etmediğine dair yorumlara neden olmuştu. Hal böyle olunca Acun Ilıcalı, Survivor 2023 yarışmasını, performansa dayalı değil, zekaya dayalı olacağını açıklamıştı. Survivor 2023 yarışmasında birçok değişikliğin yapılacağı görülüyordu ama sunucu değişimi seyirciye darbeyi indirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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10 Kas 2022 - 12:26 Ankara- Yaşam

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Survivor 2023 Sunucusu Ekmeğinden Oldu! Murat Ceylan’ın Yerine Gelecek İsim Acun Medya’yı Buz Kestirdi! Yıllar Boyunca Aynı Sofradan Ekmek Bölüp… mask
Survivor 2023 Sunucusu Ekmeğinden Oldu! Murat Ceylan’ın Yerine Gelecek İsim Acun Medya’yı Buz Kestirdi! Yıllar Boyunca Aynı Sofradan Ekmek Bölüp…
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