Survivor 2023 Sunucusu Ekmeğinden Oldu! Murat Ceylan’ın Yerine Gelecek İsim Acun Medya’yı Buz Kestirdi! Yıllar Boyunca Aynı Sofradan Ekmek Bölüp…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor 2023 için tüm çalışmalar kaldığı yerden devam ediyor. Sunucu Murat Ceylan’ın ekmeğinden olmasının ardından Ceylan’ın yerine gelecek isim Acun Medya’yı adeta buz kestirdi. Yıllar boyunca aynı sofradan ekmek yiyip su içen isimler bir anda tantanaya düştüler! Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2022 yarışması, olaylı bir biçimde noktalanmıştı. Yarışma boyunca performansı yerlerde olan Nisa Bölükbaşı’nın kupayı kaldıran isim olması, tartışmalara neden olmuş; kupayı hak etmediğine dair yorumlara neden olmuştu. Hal böyle olunca Acun Ilıcalı, Survivor 2023 yarışmasını, performansa dayalı değil, zekaya dayalı olacağını açıklamıştı. Survivor 2023 yarışmasında birçok değişikliğin yapılacağı görülüyordu ama sunucu değişimi seyirciye darbeyi indirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.