Survivor 2023 Sunucusu Ekmeğinden Oldu! Murat Ceylan’ın Yerine Gelecek İsim Acun Medya’yı Buz Kestirdi! Yıllar Boyunca Aynı Sofradan Ekmek Bölüp…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2022 yarışması, olaylı bir biçimde noktalanmıştı. Yarışma boyunca performansı yerlerde olan Nisa Bölükbaşı’nın kupayı kaldıran isim olması, tartışmalara neden olmuş; kupayı hak etmediğine dair yorumlara neden olmuştu. Hal böyle olunca Acun Ilıcalı, Survivor 2023 yarışmasını, performansa dayalı değil, zekaya dayalı olacağını açıklamıştı. Survivor 2023 yarışmasında birçok değişikliğin yapılacağı görülüyordu ama sunucu değişimi seyirciye darbeyi indirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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