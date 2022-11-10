Söylemezsem Olmaz Sunucuları Yerle Bir Olacak! Öyle Bir Açıklama Geldi Ki… Twitter Sallanıyor; “Ne Dese Az!” Ortalık Karıştı!
Efsanevi magazin programı Söylemezsem Olmaz’ın sunucuları yerle bir oldu. Gelen açıklamayla birlikte sosyal medya birbirine girerken Twitter’da yapılan yorumlardaysa ağır eleştiriler arka arkaya geldi. Yapılan eleştiri ve konuşmaların nedeniyse herkesi şaşkına çevirdi. İşte sosyal medyayı birbirine katan o açıklamalar e paylaşımlar...
Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının sunucuları ve izleyenleri her daim dört gözle yeni yapılacak açıklamaları beklemeye devam ediyor. Her bölümünde ayrı ayrı olayların incelendiği Söylemezsem Olmaz programında yapılan açıklamalar gündemi yeniden şekillendirirken Okan Bayülgen’in mevzubahis olan programa ilişkin yapmış olduğu eleştirilerde herkesi şaşkına çevirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.