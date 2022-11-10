Söylemezsem Olmaz Sunucuları Yerle Bir Olacak! Öyle Bir Açıklama Geldi Ki… Twitter Sallanıyor; “Ne Dese Az!” Ortalık Karıştı!

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının sunucuları ve izleyenleri her daim dört gözle yeni yapılacak açıklamaları beklemeye devam ediyor. Her bölümünde ayrı ayrı olayların incelendiği Söylemezsem Olmaz programında yapılan açıklamalar gündemi yeniden şekillendirirken Okan Bayülgen’in mevzubahis olan programa ilişkin yapmış olduğu eleştirilerde herkesi şaşkına çevirdi.

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