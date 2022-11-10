- 10 Kas 2022 - 21:34 G: 10 Kas 2022 - 22:16

Söylemezsem Olmaz Sunucularına Olay Gönderme! Okan Bayülgen Öyle Bir Açıklama Geldi Ki… Twitter Sallanıyor; “Ne Dese Az!” Ortalık Karıştı!

Efsanevi magazin programı Söylemezsem Olmaz’ın sunucuları yerle bir oldu. Gelen açıklamayla birlikte sosyal medya birbirine girerken Twitter’da yapılan yorumlardaysa ağır eleştiriler arka arkaya geldi. Yapılan eleştiri ve konuşmaların nedeniyse herkesi şaşkına çevirdi. İşte sosyal medyayı birbirine katan o açıklamalar e paylaşımlar...

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının sunucuları ve izleyenleri her daim dört gözle yeni yapılacak açıklamaları beklemeye devam ediyor. Her bölümünde ayrı ayrı olayların incelendiği Söylemezsem Olmaz programında yapılan açıklamalar gündemi yeniden şekillendirirken Okan Bayülgen’in mevzubahis olan programa ilişkin yapmış olduğu eleştirilerde herkesi şaşkına çevirdi.

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10 Kas 2022 - 21:34 Ankara- Yaşam

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