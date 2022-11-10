10 Kasım’da Bankalar Açık Mı? 10 Kasım’da Bankalar Yarım Gün Mü Çalışacak? 10 Kasım Bankaların Çalışma Saatleri!
Kamu kurum ve kuruluşları gibi resmi tatiller ile hafta sonlarında çalışmayan bankalar, sadece hafta içi hizmet veriyor. 10 Kasım tarihinde kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’ün anıldığı Türkiye’de bankaların hizmet verip vermediği ise, vatandaşların merak ettiği sorular arasında yer alıyor. İşte 10 Kasım'da banka çalışma saatleri ile ilgili merak edilen detaylar...
Kamu kurum ve kuruluşları gibi resmi tatiller ile hafta sonlarında çalışmayan bankalar, sadece hafta içi hizmet veriyor. 10 Kasım tarihinde kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’ün anıldığı Türkiye’de bankaların hizmet verip vermediği ise, vatandaşların merak ettiği sorular arasında yer alıyor. Öte yandan 10 Kasım 2022 Perşembe günü bankaların çalışıp çalışmayacağı belli olmuş bulunuyor. Peki, 10 Kasım’da bankalar açık mı? 10 Kasım’da bankalar yarım gün mü çalışacak? İşte, 10 Kasım bankaların çalışma saatleri...
10 Kas 2022 - 13:47 - Gündem
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.