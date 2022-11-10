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10 Kas 2022 - 13:47

10 Kasım’da Bankalar Açık Mı? 10 Kasım’da Bankalar Yarım Gün Mü Çalışacak? 10 Kasım Bankaların Çalışma Saatleri!

Kamu kurum ve kuruluşları gibi resmi tatiller ile hafta sonlarında çalışmayan bankalar, sadece hafta içi hizmet veriyor. 10 Kasım tarihinde kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’ün anıldığı Türkiye’de bankaların hizmet verip vermediği ise, vatandaşların merak ettiği sorular arasında yer alıyor. İşte 10 Kasım'da banka çalışma saatleri ile ilgili merak edilen detaylar...