Hangi Burç Ay Tutulmasından Etkilenecek? Hangi Burca Ay Tutulması İyi Gelecek?

Geçtiğimiz günlerde başlamış olan kanlı ay tutulması, astrologların olduğu gibi astroloji tutkunlarının da gündemine çoktan oturdu. Bu ay tutulmasından bazı burçlar, neye uğradığını bilemeyecek kadar dağılmış çıkacakken; bazı burçlar hiç etki almayacak. Bu kapsamda her burcun farkındalığı ise, çok farklı alanlarda gerçekleşecek! Peki, hangi burç ay tutulmasından etkilenecek? Hangi burca ay tutulması iyi gelecek? İşte, detaylar…