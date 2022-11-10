- 10 Kas 2022 - 13:55 G: 10 Kas 2022 - 14:00

Hangi Burçlar Romantikliğiyle Partnerine Mide Bulantısı Yaşatır? Çaya Kurdele Bağlıyorlar! İşte Ayarı Olmayan Burçlar…

Her burcun sahip olduğu karakteristik özellikler, aynı zamanda o burca sahip olan insanların aşkta nasıl bir yaşantısı olduğu hakkında bizlere ipucu veriyor. Doğru okumayı bildiğinizde partnerinizin ne kadar romantik olduğunu onu tanımadan da anlamanız böylece mümkün hele gelmiş oluyor. İşte romantikliği ile mide bulandıran burçlar...

Her burcun sahip olduğu karakteristik özellikler, aynı zamanda o burca sahip olan insanların aşkta nasıl bir yaşantısı olduğu hakkında bizlere ipucu veriyor. Doğru okumayı bildiğinizde partnerinizin ne kadar romantik olduğunu onu tanımadan da anlamanız böylece mümkün hele gelmiş oluyor. Öte yandan özellikle bu listede yer alan burçlar artık romantiklikleri ile mide bulantısı yaşatmaya başlamış bulunuyor! Peki, hangi burçlar romantikliğiyle partnerine mide bulantısı yaşatır? Çaya kurdele bağlayan burçlar hangileridir? İşte ayarı olmayan burçlar…

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10 Kas 2022 - 13:55 - Burç Haberleri

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