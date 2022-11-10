Nazarı Gözü En Çok Değen Burçlar Hangisidir? Maşallah Dediği Bile Kırk Gün Yaşamaz? İşte Kem Gözlü O Burçlar…

İnsanların işlerinin yolunda gitmediğini inandığı nazar, pek çok kişiye göre batıl inançtan çok daha fazlasını ifade ediyor. Toplum genelinde özellikle renkli gözlüler ‘kem göz’ yaftası ile anılırken; insanların atladığı bir detay bulunuyor. Bazı burçlar içten içe o kadar haset oluyor ki, onların gözleri renkli gözlülerden daha çok değiyor. Gözleri ile insan bile öldürebilecek olan o burçlar ise, bu listede yer alıyor! Peki, hangi burcun gözü değer? Maşallah dediği kırk gün yaşamayan burçlar hangileridir? İşte kem gözlü burçlar…