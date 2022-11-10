- 10 Kas 2022 - 21:35

Nazarı Gözü En Çok Değen Burçlar Hangisidir? Maşallah Dediği Bile Kırk Gün Yaşamaz? İşte Kem Gözlü O Burçlar…

İnsanların işlerinin yolunda gitmediğini inandığı nazar, pek çok kişiye göre batıl inançtan çok daha fazlasını ifade ediyor. Toplum genelinde özellikle renkli gözlüler ‘kem göz’ yaftası ile anılırken; insanların atladığı bir detay bulunuyor. Bazı burçlar içten içe o kadar haset oluyor ki, onların gözleri renkli gözlülerden daha çok değiyor. İşte nazar değdiren burçlarla ilgili detaylar...

İnsanların işlerinin yolunda gitmediğini inandığı nazar, pek çok kişiye göre batıl inançtan çok daha fazlasını ifade ediyor. Toplum genelinde özellikle renkli gözlüler ‘kem göz’ yaftası ile anılırken; insanların atladığı bir detay bulunuyor. Bazı burçlar içten içe o kadar haset oluyor ki, onların gözleri renkli gözlülerden daha çok değiyor. Gözleri ile insan bile öldürebilecek olan o burçlar ise, bu listede yer alıyor! Peki, hangi burcun gözü değer? Maşallah dediği kırk gün yaşamayan burçlar hangileridir? İşte kem gözlü burçlar…

10 Kas 2022 - 21:35 - Burç Haberleri

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