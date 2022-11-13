Tarım Kredi Market’in Dev İndirim Yağmuru Hafta Sonu Başladı! Ayçiçek Yağı 65 TL, Bulgur 39 TL, Yumurta 56 TL, Tavuk 31 TL, Köfte 47 TL, Un 22 TL'ye Düştü! Sakın Başka Markete Gitmeyin... Zararlı Çıkarsınız!
Marketler arasındaki soğuk savaş kaldığı yerden devam ediyor! A101, Bim, Şok ve birçok market, müşterilerinin dikkatini üzerine çekmek adına türlü türlü indirimler yapıyordu ama Tarım Kredi Market, resmen indirimde inat yaptı ve muhteşem fiyatlarla müşterisinin karşısına çıktı! Ayçiçek yağını sadece 65 liraya raflara dizen Tarım Kredi Market, daha birçok üründe indirimler yaptı! İşte merak edilenler…
Üst üste gelen zam haberleri, vatandaşın markete korka korka gitmesine neden oluyordu. Cebindeki para dün alacağı ürüne yetiyordu ama bugün yeniden zam yapılabileceğinden yetmez konuma geliyordu. Gelen zamlara inat vatandaşın yanında olduğunu bir kez daha gösteren Tarım Kredi Market, yüzleri güldürdü. İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.