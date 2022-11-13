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13 Kas 2022 - 00:24

Tarım Kredi Market’in Dev İndirim Yağmuru Hafta Sonu Başladı! Ayçiçek Yağı 65 TL, Bulgur 39 TL, Yumurta 56 TL, Tavuk 31 TL, Köfte 47 TL, Un 22 TL'ye Düştü! Sakın Başka Markete Gitmeyin... Zararlı Çıkarsınız!

Marketler arasındaki soğuk savaş kaldığı yerden devam ediyor! A101, Bim, Şok ve birçok market, müşterilerinin dikkatini üzerine çekmek adına türlü türlü indirimler yapıyordu ama Tarım Kredi Market, resmen indirimde inat yaptı ve muhteşem fiyatlarla müşterisinin karşısına çıktı! Ayçiçek yağını sadece 65 liraya raflara dizen Tarım Kredi Market, daha birçok üründe indirimler yaptı! İşte merak edilenler…