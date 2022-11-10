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10 Kas 2022 - 22:04

Tarım Kredi Market’in İndirim Yağmuru Ortalığı Karıştırdı! Ayçiçek Yağı 65 Lira, Yumurta 56 Lira, Köfte 47 Lira, Un 22 Liraya Düştü! Sakın Başka Markete Gitmeyin... Zararlı Çıkarsınız!

Marketler arasındaki soğuk savaş kaldığı yerden devam ediyor! A101, Bim, Şok ve birçok market, müşterilerinin dikkatini üzerine çekmek adına türlü türlü indirimler yapıyordu ama Tarım Kredi Market, resmen indirimde inat yaptı ve muhteşem fiyatlarla müşterisinin karşısına çıktı! Ayçiçek yağını sadece 65 liraya raflara dizen Tarım Kredi Market, daha birçok üründe indirimler yaptı! İşte merak edilenler…