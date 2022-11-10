- 10 Kas 2022 - 20:36

Merve Boluğur'un Eşi Mert Aydın Paylaşımı Şok Etti! Bu Paylaşım Evliliği Bitirir! 1,5 Aylık Aşkı Öyle Bir Şey Dedi Ki... Instagram Yıkılıyor!

Ünlü sanatçı Merve Boluğur ve kocasının evliliği dün akşam resmen bitti. 1,5 aylık olan aşkı öyle bir şey dedi ki sosyal medya resmen yıkıldı. Kullanıcıların ve sevenlerinin arka arkaya yorumlar yaptığı bu olayın ardından yalnızların ise aşka inancı bir kez daha yitirildi. Sosyal medya ve magazin gündeminin altını üstüne getiren o gerçeğin ardından yapılan yorumlara ve konuya ilişkin merak edilen tüm detaylara gelin, daha yakından bakalım!

Deli dolu tavırları ve güzelliğiyle herkes tarafından sevilen Merve Boluğur; yalnızlığın yıkılmaz karesi ve bekârların vazgeçilmez gözde ismiydi. Herkes tarafından ayrılığın ardından kendini toparlayamadığı iddia edilen ve bu yorumlardan sonra resmen çılgına dönen Boluğur, oldukça kısa bir sürede evlilik arefesine girmiş sonrasında da bir ömür mutluluğa evet demişti. Bu mutluluk çok uzun sürmedi ve ilişkinin resmen bittiği ortaya çıktı. Peki, daha çiçeği burnunda çifti ayıran olayın perde arkasında neler yaşandı?

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10 Kas 2022 - 20:36 Ankara- Yaşam

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