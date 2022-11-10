Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme Programında Sahte Gelin Olayı! Her İlde 300 Üyesi Var! Canlı Yayında…Yaşananlar Akıl Karı Değil!

Hafta içi her gün Show TV ekranlarından seyirci karşısına çıkan ve şüpheli ölümler ile kayıpların ardına düşen bir tanık arama programı olan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programı, bu kez evlilik çetesinin peşine düştü. Sahte gelinler ile Türkiye’nin 81 ilinde pek çok vatandaşı dolandırıldığı öğrenilen şebekenin liderine ulaşan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programının canlı yayınından gözaltılar geldi. Peki, Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında neler oluyor? Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programı evlilik çetesi olayı ne? Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programı Resul tutuklandı mı? İşte, detaylar…