- 10 Kas 2022 - 20:57

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme Programında Sahte Gelin Olayı! Her İlde 300 Üyesi Var! Canlı Yayında…Yaşananlar Akıl Karı Değil!

Hafta içi her gün Show TV ekranlarından seyirci karşısına çıkan ve şüpheli ölümler ile kayıpların ardına düşen bir tanık arama programı olan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programı, bu kez evlilik çetesinin peşine düştü. Sahte gelinler ile Türkiye’nin 81 ilinde pek çok vatandaşı dolandırıldığı öğrenilen şebekenin liderine ulaşan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programının canlı yayınından gözaltılar geldi. İşte detaylar...

Hafta içi her gün Show TV ekranlarından seyirci karşısına çıkan ve şüpheli ölümler ile kayıpların ardına düşen bir tanık arama programı olan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programı, bu kez evlilik çetesinin peşine düştü. Sahte gelinler ile Türkiye’nin 81 ilinde pek çok vatandaşı dolandırıldığı öğrenilen şebekenin liderine ulaşan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programının canlı yayınından gözaltılar geldi. Peki, Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında neler oluyor? Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programı evlilik çetesi olayı ne? Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programı Resul tutuklandı mı? İşte, detaylar…

10 Kas 2022 - 20:57 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Merve Boluğur'un Eşi Mert Aydın Paylaşımı Şok Etti! Bu Paylaşım Evliliği Bitirir! 1,5 Aylık Aşkı Öyle Bir Şey Dedi Ki... Instagram Yıkılıyor! mask
Merve Boluğur'un Eşi Mert Aydın Paylaşımı Şok Etti! Bu Paylaşım Evliliği Bitirir! 1,5 Aylık Aşkı Öyle Bir Şey Dedi Ki... Instagram Yıkılıyor!
Gülşah Saraçoğlu “Metres” Olayından Sonra İtiraf Etti! Meğer Eski Kocasıyla… Kimse Bu Kadarına İhtimal Bile Vermemişti Ama Yaşananlar Kan Dondurdu! mask
Gülşah Saraçoğlu “Metres” Olayından Sonra İtiraf Etti! Meğer Eski Kocasıyla… Kimse Bu Kadarına İhtimal Bile Vermemişti Ama Yaşananlar Kan Dondurdu!
Ebru Polat’ın Dekoltesi Ortalığı Yaktı Kavurdu! Dekoltesiyle Yüreklere Kor Alevler Düşürdü! Görenlerin Dibi Düştü… mask
Ebru Polat’ın Dekoltesi Ortalığı Yaktı Kavurdu! Dekoltesiyle Yüreklere Kor Alevler Düşürdü! Görenlerin Dibi Düştü…
İbrahim Tatlıses ve Mahmut Tuncer Yine Birbirine Girdi! 10. Küslükleri Başlara Bela Oldu; Mahmut Tuncer Tüm Kirli Çamaşırları Ortaya Döktü! mask
İbrahim Tatlıses ve Mahmut Tuncer Yine Birbirine Girdi! 10. Küslükleri Başlara Bela Oldu; Mahmut Tuncer Tüm Kirli Çamaşırları Ortaya Döktü!
Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Minicik Elbisesiyle Sere Serpe Yattı! "Fatih'in Ailesi Görmesin!" Muhteşem Fiziğiyle Resmen Şov Yaptı; Üzerine Yapışan Elbisesiyle... mask
Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Minicik Elbisesiyle Sere Serpe Yattı! "Fatih'in Ailesi Görmesin!" Muhteşem Fiziğiyle Resmen Şov Yaptı; Üzerine Yapışan Elbisesiyle...
Hadise ve Rezza Zarrab İlişkisinde Şok Gelişme! Canlı Yayında Öyle Bir Şey Denildi Ki... 40 Milyon Liralık Ev Olayının Arkasından Çıkan Tüyleri Diken Diken Etti! Meğer… mask
Hadise ve Rezza Zarrab İlişkisinde Şok Gelişme! Canlı Yayında Öyle Bir Şey Denildi Ki... 40 Milyon Liralık Ev Olayının Arkasından Çıkan Tüyleri Diken Diken Etti! Meğer…
Gecenin Ucunda Dizisinde Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu Ayrılıyor! Sefirin Kızı’nın Kaderi Yine Yaşanacak! Youtube Karıştı; Milyonlarca Kişi… mask
Gecenin Ucunda Dizisinde Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu Ayrılıyor! Sefirin Kızı’nın Kaderi Yine Yaşanacak! Youtube Karıştı; Milyonlarca Kişi…
Masterchef Somer Şef’in Oğlunun Yakışıklılığı Genç Kızlara Kalp Krizi Geçirtti! “Sanat Eseri Gibi Çocuk” Görenlerin Dibi Düşüyor… mask
Masterchef Somer Şef’in Oğlunun Yakışıklılığı Genç Kızlara Kalp Krizi Geçirtti! “Sanat Eseri Gibi Çocuk” Görenlerin Dibi Düşüyor…
Hayat Bugün Dizisinde Barış Ölecek Mi? Seyircilerin Kanı Çekildi; Neye Uğradığını Şaşırdı… Twitter İlk Kez Böyle Karışıyor! Neler Oluyor? mask
Hayat Bugün Dizisinde Barış Ölecek Mi? Seyircilerin Kanı Çekildi; Neye Uğradığını Şaşırdı… Twitter İlk Kez Böyle Karışıyor! Neler Oluyor?
Fenomen Gelin Hanife Gürdal’ın Kocası Yine Olay Yarattı! Bir Ayrılıp Bir Barışıyorlardı; Telefonda Öyle Bir Şey Yakaladı Ki… “Yok Artık!” mask
Fenomen Gelin Hanife Gürdal’ın Kocası Yine Olay Yarattı! Bir Ayrılıp Bir Barışıyorlardı; Telefonda Öyle Bir Şey Yakaladı Ki… “Yok Artık!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Merve Boluğur'un Eşi Mert Aydın Paylaşımı Şok Etti! Bu Paylaşım Evliliği Bitirir! 1,5 Aylık Aşkı Öyle Bir Şey Dedi Ki... Instagram Yıkılıyor! mask
Merve Boluğur'un Eşi Mert Aydın Paylaşımı Şok Etti! Bu Paylaşım Evliliği Bitirir! 1,5 Aylık Aşkı Öyle Bir Şey Dedi Ki... Instagram Yıkılıyor!
Gülşah Saraçoğlu “Metres” Olayından Sonra İtiraf Etti! Meğer Eski Kocasıyla… Kimse Bu Kadarına İhtimal Bile Vermemişti Ama Yaşananlar Kan Dondurdu! mask
Gülşah Saraçoğlu “Metres” Olayından Sonra İtiraf Etti! Meğer Eski Kocasıyla… Kimse Bu Kadarına İhtimal Bile Vermemişti Ama Yaşananlar Kan Dondurdu!
Tüm Emekli Vatandaşlara İş Bankası’ndan Müjde! 7.500 Lira “Tık” Diye Hesabınıza Yatacak… Milyonları Yakından İlgilendiriyor! mask
Tüm Emekli Vatandaşlara İş Bankası’ndan Müjde! 7.500 Lira “Tık” Diye Hesabınıza Yatacak… Milyonları Yakından İlgilendiriyor!
Ebru Polat’ın Dekoltesi Ortalığı Yaktı Kavurdu! Dekoltesiyle Yüreklere Kor Alevler Düşürdü! Görenlerin Dibi Düştü… mask
Ebru Polat’ın Dekoltesi Ortalığı Yaktı Kavurdu! Dekoltesiyle Yüreklere Kor Alevler Düşürdü! Görenlerin Dibi Düştü…
İbrahim Tatlıses ve Mahmut Tuncer Yine Birbirine Girdi! 10. Küslükleri Başlara Bela Oldu; Mahmut Tuncer Tüm Kirli Çamaşırları Ortaya Döktü! mask
İbrahim Tatlıses ve Mahmut Tuncer Yine Birbirine Girdi! 10. Küslükleri Başlara Bela Oldu; Mahmut Tuncer Tüm Kirli Çamaşırları Ortaya Döktü!
Hadise ve Rezza Zarrab İlişkisinde Şok Gelişme! Canlı Yayında Öyle Bir Şey Denildi Ki... 40 Milyon Liralık Ev Olayının Arkasından Çıkan Tüyleri Diken Diken Etti! Meğer… mask
Hadise ve Rezza Zarrab İlişkisinde Şok Gelişme! Canlı Yayında Öyle Bir Şey Denildi Ki... 40 Milyon Liralık Ev Olayının Arkasından Çıkan Tüyleri Diken Diken Etti! Meğer…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL