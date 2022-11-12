Yalı Çapkını Dizisinde Seyran Ferit'e İstediğini Veriyor! Tek Şartı Var...! Dantelli Gecelik Sahnesi Şok Etti! Seyran’a Yapılan Ahlaksız Teklif…

Ekranların en çok izlenen yapımları arasında yer alan Yalı Çapkını dizisinin yayınlanan ikinci yeni bölüm fragmanı, sosyal medyayı adeta ayağa kaldırdı. Fragmanda yer alan bir sahneye çok sinirlenen sosyal medya kullanıcıları, Yalı Çapkını dizisini eleştirmek için Twitter’a koştu. Twitter’ın gündemine oturan Yalı Çapkını dizisinin o sahnesine tepkiler çığ gibi büyüyor! Peki, Yalı Çapkını dizisinde neler oluyor? Yalı Çapkını dizisine neden tepki var? Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünde neler yaşanacak? İşte, detaylar…

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