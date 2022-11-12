Yalı Çapkını Dizisinde Seyran Ferit'e İstediğini Veriyor! Tek Şartı Var...! Dantelli Gecelik Sahnesi Şok Etti! Seyran’a Yapılan Ahlaksız Teklif…
Ekranların en çok izlenen yapımları arasında yer alan Yalı Çapkını dizisinin yayınlanan ikinci yeni bölüm fragmanı, sosyal medyayı adeta ayağa kaldırdı. Fragmanda yer alan bir sahneye çok sinirlenen sosyal medya kullanıcıları, Yalı Çapkını dizisini eleştirmek için Twitter’a koştu. İşte detaylar...
Ekranların en çok izlenen yapımları arasında yer alan Yalı Çapkını dizisinin yayınlanan ikinci yeni bölüm fragmanı, sosyal medyayı adeta ayağa kaldırdı. Fragmanda yer alan bir sahneye çok sinirlenen sosyal medya kullanıcıları, Yalı Çapkını dizisini eleştirmek için Twitter’a koştu. Twitter’ın gündemine oturan Yalı Çapkını dizisinin o sahnesine tepkiler çığ gibi büyüyor! Peki, Yalı Çapkını dizisinde neler oluyor? Yalı Çapkını dizisine neden tepki var? Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünde neler yaşanacak? İşte, detaylar…
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12 Kas 2022 - 20:11 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.