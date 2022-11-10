Fenomen Gelin Hanife Gürdal’ın Kocası Yine Olay Yarattı! Hayat Kadını Çıkışı Şok Etti! Telefonda Öyle Bir Şey Yakaladı Ki… Aldatıyor Mu? “Yok Artık!”

Ekranların fenomen gelin adaylarından biri olan ve katıldığı evlilik programı ile hafızalara kazınan sosyal medya ünlüsü Hanife Gürdal, bugün bir video çekti. Eşine gelen bir mesajı yakalaması üzerine çektiği video ile dikkat çeken Hanife Gürdal, videoda söyledikleriyle ağızları resmen açık bıraktı! Peki, Hanife Gürdal ile eşi arasında neler oluyor? Hanife Gürdal neden ortalığı ayağa kaldırdı? Hanife Gürdal çektiği videoda ne dedi? İşte, detaylar…