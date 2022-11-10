Fenomen Gelin Hanife Gürdal’ın Kocası Yine Olay Yarattı! Hayat Kadını Çıkışı Şok Etti! Telefonda Öyle Bir Şey Yakaladı Ki… Aldatıyor Mu? “Yok Artık!”
Ekranların fenomen gelin adaylarından biri olan ve katıldığı evlilik programı ile hafızalara kazınan sosyal medya ünlüsü Hanife Gürdal, bugün bir video çekti. Eşine gelen bir mesajı yakalaması üzerine çektiği video ile dikkat çeken Hanife Gürdal, videoda söyledikleriyle ağızları resmen açık bıraktı. İşte detaylar...
Ekranların fenomen gelin adaylarından biri olan ve katıldığı evlilik programı ile hafızalara kazınan sosyal medya ünlüsü Hanife Gürdal, bugün bir video çekti. Eşine gelen bir mesajı yakalaması üzerine çektiği video ile dikkat çeken Hanife Gürdal, videoda söyledikleriyle ağızları resmen açık bıraktı! Peki, Hanife Gürdal ile eşi arasında neler oluyor? Hanife Gürdal neden ortalığı ayağa kaldırdı? Hanife Gürdal çektiği videoda ne dedi? İşte, detaylar…
10 Kas 2022 - 21:12 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.