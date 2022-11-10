Seda Sayan'ın Çorap Tutkusu! Okan Bayülgen Dalga Geçince Bacağını Masaya Uzattı! "Ayak Seven..." İzleyenlerin Nutku Tutuldu!
Ekranların ve sahnelerin sevilen ismi olan Seda Sayan, geçtiğimiz gün Okan Bayülgen’in ‘Uykusuzlar Kulübü’ programına katıldı. Programda masaya ayağını uzatmasıyla Okan Bayülgen’i şoke eden Seda Sayan, yıllar önce gündem olan ‘çorap’ polemiğini hatırlattı. İşte o anlara ilişkin detaylar...
Ekranların ve sahnelerin sevilen ismi olan Seda Sayan, geçtiğimiz gün Okan Bayülgen’in ‘Uykusuzlar Kulübü’ programına katıldı. Programda masaya ayağını uzatmasıyla Okan Bayülgen’i şoke eden Seda Sayan, yıllar önce gündem olan ‘çorap’ polemiğini hatırlattı. Seda Sayan, programda söyledikleriyle de herkesi kırdı geçirdi! Peki, Seda Sayan neden programda masaya ayağını uzattı? Seda Sayan çorap olayı ne? Okan Bayülgen, Seda Sayan’a ne tepki verdi? İşte, detaylar…
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10 Kas 2022 - 21:08 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.