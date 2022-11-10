Seda Sayan'ın Çorap Tutkusu! Okan Bayülgen Dalga Geçince Bacağını Masaya Uzattı! "Ayak Seven..." İzleyenlerin Nutku Tutuldu!

Ekranların ve sahnelerin sevilen ismi olan Seda Sayan, geçtiğimiz gün Okan Bayülgen’in ‘Uykusuzlar Kulübü’ programına katıldı. Programda masaya ayağını uzatmasıyla Okan Bayülgen’i şoke eden Seda Sayan, yıllar önce gündem olan ‘çorap’ polemiğini hatırlattı. Seda Sayan, programda söyledikleriyle de herkesi kırdı geçirdi! Peki, Seda Sayan neden programda masaya ayağını uzattı? Seda Sayan çorap olayı ne? Okan Bayülgen, Seda Sayan’a ne tepki verdi? İşte, detaylar…

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