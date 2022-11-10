- 10 Kas 2022 - 21:06

Hayat Bugün Dizisinde Yürekleri Acıtan Haber! Barış'ın Hastalığı Nedir, Barış Ölecek Mi? Seyirci Neye Uğradığını Şaşırdı… Twitter İlk Kez Böyle Karışıyor! Neler Oluyor?

Show TV ekranlarında yayınlanan Hayat Bugün dizisinde Barış’ın ölüp ölmeyeceği net bir şekilde ortaya çıktı. O anları izleyen seyircilerin kanı çekilirken görenler ne diyeceklerini şaşırdı. Twitter’ın altını üstüne getiren o anlara dair tüm detayları birer birer sizin için derledik. Konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizin devamında!

Dünyaca ünlü New Amsterdam dizisinin Türkiye uyarlaması olan Hayat Bugün dizisi yayınlandığı ilk bölümden bu yana reytingleri alt üst etmeye devam ediyor. Her bölümünde birbirinden ayrı dikkat çeken sahnelere ev sahipliği yapan Hayat Bugün dizisinde Başhekim Barış’ın yaşadığı hastalık gün geçtikçe şiddetlenmeye devam ediyor. Peki, Barış’ın sonu ne olacak?

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10 Kas 2022 - 21:06 Ankara- Yaşam

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