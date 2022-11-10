Hayat Bugün Dizisinde Yürekleri Acıtan Haber! Barış'ın Hastalığı Nedir, Barış Ölecek Mi? Seyirci Neye Uğradığını Şaşırdı… Twitter İlk Kez Böyle Karışıyor! Neler Oluyor?
Show TV ekranlarında yayınlanan Hayat Bugün dizisinde Barış’ın ölüp ölmeyeceği net bir şekilde ortaya çıktı. O anları izleyen seyircilerin kanı çekilirken görenler ne diyeceklerini şaşırdı. Twitter’ın altını üstüne getiren o anlara dair tüm detayları birer birer sizin için derledik. Konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizin devamında!
Dünyaca ünlü New Amsterdam dizisinin Türkiye uyarlaması olan Hayat Bugün dizisi yayınlandığı ilk bölümden bu yana reytingleri alt üst etmeye devam ediyor. Her bölümünde birbirinden ayrı dikkat çeken sahnelere ev sahipliği yapan Hayat Bugün dizisinde Başhekim Barış’ın yaşadığı hastalık gün geçtikçe şiddetlenmeye devam ediyor. Peki, Barış’ın sonu ne olacak?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.