KYK borcunu Ödeyenlere Yeni Düzenleme! Devlet Düğmeye Basınca Olanlar Oldu; Yatırılan Paralar İade Edilecek Mi? İşte O Cevap...
Son çıkan torba yasa içerisinde yer alan KYK kredisi faizlerinin silinmesi, dün itibariyle resmileşti. KYK’dan kredi alan öğrencilerin borçlarını hangi şartlarda silineceği dün Resmi Gazete’de yayımlanan ilan ile netleşti. Bu ilanın ardından ise, asıl merak şimdiye kadar ödenilen KYK kredi faizlerine ne olacağı konusunda ortaya çıktı! İşte KYK borçları ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Son çıkan torba yasa içerisinde yer alan KYK kredisi faizlerinin silinmesi, dün itibariyle resmileşti. KYK’dan kredi alan öğrencilerin borçlarını hangi şartlarda silineceği dün Resmi Gazete’de yayımlanan ilan ile netleşti. Bu ilanın ardından ise, asıl merak şimdiye kadar ödenilen KYK kredi faizlerine ne olacağı konusunda ortaya çıktı! Peki, KYK faiz borçları silindi mi? KYK kredi borçları ne zaman silinecek, öğrenim kredisini ödeyenler geri alacak mı? İşte, detaylar…
10 Kas 2022 - 21:04 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.