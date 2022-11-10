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10 Kas 2022 - 21:04

KYK borcunu Ödeyenlere Yeni Düzenleme! Devlet Düğmeye Basınca Olanlar Oldu; Yatırılan Paralar İade Edilecek Mi? İşte O Cevap...

Son çıkan torba yasa içerisinde yer alan KYK kredisi faizlerinin silinmesi, dün itibariyle resmileşti. KYK’dan kredi alan öğrencilerin borçlarını hangi şartlarda silineceği dün Resmi Gazete’de yayımlanan ilan ile netleşti. Bu ilanın ardından ise, asıl merak şimdiye kadar ödenilen KYK kredi faizlerine ne olacağı konusunda ortaya çıktı! İşte KYK borçları ile ilgili merak edilen tüm detaylar...