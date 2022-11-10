- 10 Kas 2022 - 16:18 G: 10 Kas 2022 - 16:21

EYT Mührü Bu Sistemle Kırıldı! 1970, 1980, 1990, 1999 ve 2000’li Sigortalılar Bu Haber Sizin İçin! Erken Emekli Olmak İçin…

Son zamanlarda her gelişmesiyle vatandaşın dikkatini çeken Emeklilikte Yaşa Takılanlar ya da kısaca EYT’ye ilişkin düzenleme için geri sayım başladı. Aralık ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) gelmesi beklenen EYT düzenlemesi öncesinde yaklaşık 1,5 milyon vatandaşı ilgilendiren gelişmeler yaşandı. İşte EYT ile ilgili son detaylar...

Son zamanlarda her gelişmesiyle vatandaşın dikkatini çeken Emeklilikte Yaşa Takılanlar ya da kısaca EYT’ye ilişkin düzenleme için geri sayım başladı. Aralık ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) gelmesi beklenen EYT düzenlemesi öncesinde yaklaşık 1,5 milyon vatandaşı ilgilendiren gelişmeler yaşandı. Özellikle de EYT’lilerin emekli olduktan sonra çalışıp çalışmayacağı yanıt buldu. Peki, EYT’liler dilekçesini ne zaman vermeli? EYT’liler kıdem tazminatı ne kadar olacak nasıl hesaplanacak? EYT’liler emekli olduktan sonra çalışmaya devam edebilecek mi? İşte, detaylar…

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10 Kas 2022 - 16:18 - Gündem

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