- 10 Kas 2022 - 21:03

Sosyal Yardım Ödemelerine Muhteşem Zam! 2023 yılı 65 yaş aylığı ne kadar olacak? 2023 yılı evde bakım desteği ve kronik hasta yardımı kaç TL? 2023 yılı engelli aylığı ne kadar?

Yeni yılda ilk zamlarını ocak ayında alacak olan SSK ile Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra memur ve memur emeklileri için yılın ikinci yarısının ilk dört aylık enflasyon farkı kesinleşti. Tıpkı maaş zamlarında olduğu gibi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ödediği sosyal yardım ödemelerinde de uygulanan enflasyon farkı, ilk dört ayın kesinleşmesinin ardından engelli maaşından 65 yaş aylığına kadar gelecek olan zamlar da netleşti. İşte Sosyal Yardım ödemeleri ile ilgili merak edilen detaylar...

Yeni yılda ilk zamlarını ocak ayında alacak olan SSK ile Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra memur ve memur emeklileri için yılın ikinci yarısının ilk dört aylık enflasyon farkı kesinleşti. Tıpkı maaş zamlarında olduğu gibi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ödediği sosyal yardım ödemelerinde de uygulanan enflasyon farkı, ilk dört ayın kesinleşmesinin ardından engelli maaşından 65 yaş aylığına kadar gelecek olan zamlar da netleşti. Peki, 2023 yılı 65 yaş aylığı ne kadar olacak? 2023 yılı evde bakım desteği ve kronik hasta yardımı kaç TL? 2023 yılı engelli aylığı ne kadar? İşte, detaylar…

10 Kas 2022 - 21:03 - Gündem

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