Kredi Kartı Olanlar Hapı Yuttu! Eğer Bunu Yapıyorsanız; Şimdiden Çok Geçmiş Olsun! İlk Uyarı Geldi, Sadece 24 Saat İçerisinde…
Günümüzün en popüler alışveriş metodu olan internetten alışveriş için güvenlik açıkları şikayetleri her geçen gün artmaya devam ederken; Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ahmet Ali Süzen’den uyarı geldi. İşte Kredi kartı olanları ilgilendirecek son gelişmeler..
Günümüzün en popüler alışveriş metodu olan internetten alışveriş için güvenlik açıkları şikayetleri her geçen gün artmaya devam ederken; Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ahmet Ali Süzen’den uyarı geldi. Özellikle kart bilgilerinin çalındığını düşünenlere seslenen Süzen, yapılması gereken en önemli ayrıntıyı anlattı! Peki, kart bilgileri çalınırsa ne yapmalı? İnternetten güvenli alışveriş nasıl yapılır? İnternetten kart ile alışveriş yapmak güvenli mi? İşte, detaylar…
10 Kas 2022 - 16:23 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.