Kredi Kartı Olanlar Hapı Yuttu! Eğer Bunu Yapıyorsanız; Şimdiden Çok Geçmiş Olsun! İlk Uyarı Geldi, Sadece 24 Saat İçerisinde…

Günümüzün en popüler alışveriş metodu olan internetten alışveriş için güvenlik açıkları şikayetleri her geçen gün artmaya devam ederken; Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ahmet Ali Süzen’den uyarı geldi. Özellikle kart bilgilerinin çalındığını düşünenlere seslenen Süzen, yapılması gereken en önemli ayrıntıyı anlattı! Peki, kart bilgileri çalınırsa ne yapmalı? İnternetten güvenli alışveriş nasıl yapılır? İnternetten kart ile alışveriş yapmak güvenli mi? İşte, detaylar…