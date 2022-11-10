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10 Kas 2022 - 16:27

A101 Market Resmen Çıldırttı! 4990 Liraya Arasanız Bulamayacağınız TV Koltuğu Geldi! Katalogdaki Ürünleri Görenlerin Nutku Tutuluyor!

Her hafta birbirinden daha indirimli ürünleri ile müşterilerine buluşturmaya devam eden A101 marketleri, bu haftanın indirim kataloğunu da yayınladı. 10 Kasım 2022 Perşembe günü itibariyle başlayacak olan indirimlerini aktüel ürün kataloğu ile müşterilerine bildiren A101 marketleri, yayınladığı aktüel ürün kataloğunda elektronik ürünlerinden gıda ürünlerine kadar pek çok indirim gerçekleştireceğini gösterdi. İşte A101 market indirimleri ile ilgili detaylar...