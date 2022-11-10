Gecenin Ucunda Dizisinde Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu Ayrılıyor! Sefirin Kızı’nın Kaderi Yine Yaşanacak! Youtube Karıştı; Milyonlarca Kişi…
STAR TV ekranlarında yayınlanan Gecenin Ucunda dizisinde Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu yeniden ayrılıyor. Sefirin Kızı dizisinin kaderi yeniden tekerrür ediyor. Youtube’un altını üstüne getiren olayın ardından milyonlarca kişi arka arkaya yorumlar yapmayı sürdürdü. Kısa sürede ortalığı yangın yerine çeviren yeni bölümle ilgili tüm detayları sizin için mercek altına aldık işte konuya dair merak edilen tüm detaylar!
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun başrollerini paylaştığı ve reyting rekorlarının altını üstüne getiren Gecenin Ucunda dizisinde yayınlanan her yeni bölümde izleyicilerin aklına yer eden sahnelerin devamı gelirken özellikle son bölümlerde Macide ve Kazım’ın yakınlaşması dikkat çekerken öte yandan da Sefirin Kızı dizisinin kaderinin aynısının yaşanması ortalığı yangın yerine çevirdi.
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.