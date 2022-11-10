- 10 Kas 2022 - 16:26 G: 10 Kas 2022 - 16:36

Gecenin Ucunda Dizisinde Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu Ayrılıyor! Sefirin Kızı’nın Kaderi Yine Yaşanacak! Youtube Karıştı; Milyonlarca Kişi…

STAR TV ekranlarında yayınlanan Gecenin Ucunda dizisinde Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu yeniden ayrılıyor. Sefirin Kızı dizisinin kaderi yeniden tekerrür ediyor. Youtube’un altını üstüne getiren olayın ardından milyonlarca kişi arka arkaya yorumlar yapmayı sürdürdü. Kısa sürede ortalığı yangın yerine çeviren yeni bölümle ilgili tüm detayları sizin için mercek altına aldık işte konuya dair merak edilen tüm detaylar!

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun başrollerini paylaştığı ve reyting rekorlarının altını üstüne getiren Gecenin Ucunda dizisinde yayınlanan her yeni bölümde izleyicilerin aklına yer eden sahnelerin devamı gelirken özellikle son bölümlerde Macide ve Kazım’ın yakınlaşması dikkat çekerken öte yandan da Sefirin Kızı dizisinin kaderinin aynısının yaşanması ortalığı yangın yerine çevirdi.

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10 Kas 2022 - 16:26 Ankara- Yaşam

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