Masterchef Somer Şef’in Oğlunu Görenler Şaştı Kaldı! Hem Yakışıklı, Hem Oyuncu! Genç Kızlara Kalp Krizi Geçirtti! “Sanat Eseri Gibi Çocuk”
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te jüri üyesi olarak bilinen Somer Şef’in kendisinden bile yakışıklı oğlu, genç kızların kalp krizi yaşamasına neden oldu. “Sanat eseri gibi çocuk” yorumlarını alan Somer Şef’in yakışıklı oğlu, sosyal medyayı salladı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara 5 yıldır aralıksız olarak ekranlara gelen Masterchef yarışmasının ilk sezonundan beri yer alan Somer Sivrioğlu en sevilen şeflerden biri oluyor. Hem esprili tarafıyla hem de farklı tarzıyla sık sık gündem olan Somer Sivrioğlu’nun yakışıklı oğlu, sosyal medyada yankı uyandırdı. İşte Somer Şef’in yakışıklı oğlu…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.