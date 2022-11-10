Masterchef Somer Şef’in Oğlunu Görenler Şaştı Kaldı! Hem Yakışıklı, Hem Oyuncu! Genç Kızlara Kalp Krizi Geçirtti! “Sanat Eseri Gibi Çocuk”

Acun Medya tarafından ekranlara 5 yıldır aralıksız olarak ekranlara gelen Masterchef yarışmasının ilk sezonundan beri yer alan Somer Sivrioğlu en sevilen şeflerden biri oluyor. Hem esprili tarafıyla hem de farklı tarzıyla sık sık gündem olan Somer Sivrioğlu’nun yakışıklı oğlu, sosyal medyada yankı uyandırdı. İşte Somer Şef’in yakışıklı oğlu…

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