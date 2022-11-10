- 10 Kas 2022 - 16:54 G: 10 Kas 2022 - 17:05

Masterchef Somer Şef’in Oğlunun Yakışıklılığı Genç Kızlara Kalp Krizi Geçirtti! “Sanat Eseri Gibi Çocuk” Görenlerin Dibi Düşüyor…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te jüri üyesi olarak bilinen Somer Şef’in kendisinden bile yakışıklı oğlu, genç kızların kalp krizi yaşamasına neden oldu. “Sanat eseri gibi çocuk” yorumlarını alan Somer Şef’in yakışıklı oğlu, sosyal medyayı salladı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara 5 yıldır aralıksız olarak ekranlara gelen Masterchef yarışmasının ilk sezonundan beri yer alan Somer Sivrioğlu en sevilen şeflerden biri oluyor. Hem esprili tarafıyla hem de farklı tarzıyla sık sık gündem olan Somer Sivrioğlu’nun yakışıklı oğlu, sosyal medyada yankı uyandırdı. İşte Somer Şef’in yakışıklı oğlu…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

10 Kas 2022 - 16:54 Ankara- Yaşam

# MASTERCHEF TÜRKİYE 2022 HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Gamze’ye Acun Medya’dan Hayatının Teklifi Geldi! Bundan Sonra Kadrolu Çalışan… Maaşı, Sigortası Yatmaya Başladı! “Yok Artık!” mask
Masterchef Gamze’ye Acun Medya’dan Hayatının Teklifi Geldi! Bundan Sonra Kadrolu Çalışan… Maaşı, Sigortası Yatmaya Başladı! “Yok Artık!”
Masterchef’te Şeflerin Hatası Acun Ilıcalı’yı Çıldırttı! Anında Telefona Sarıldı; “Nasıl Hak Yersiniz!” Diye Bas Bas… Twitter’da Linç Var! Neler Oluyor? mask
Masterchef’te Şeflerin Hatası Acun Ilıcalı’yı Çıldırttı! Anında Telefona Sarıldı; “Nasıl Hak Yersiniz!” Diye Bas Bas… Twitter’da Linç Var! Neler Oluyor?
Masterchef Serpilay Ölüm Sessizliğini Çok Fena Bozdu! Yarışmadan Ayrıldıktan Sonra Öyle İtiraflarda Bulundu Ki… Acun Medya “Sil” Dese Bile Çok Geç! mask
Masterchef Serpilay Ölüm Sessizliğini Çok Fena Bozdu! Yarışmadan Ayrıldıktan Sonra Öyle İtiraflarda Bulundu Ki… Acun Medya “Sil” Dese Bile Çok Geç!
Masterchef Yarışmasının Şeflerine Büyük Saygısızlık! Acun Ilıcalı Rapor İstedi! Burak Kaya ve Fatma Nur Gözlerinin İçine Baka Baka… Diskalifiye An Meselesi! Neler Oldu Neler… mask
Masterchef Yarışmasının Şeflerine Büyük Saygısızlık! Acun Ilıcalı Rapor İstedi! Burak Kaya ve Fatma Nur Gözlerinin İçine Baka Baka… Diskalifiye An Meselesi! Neler Oldu Neler…
Masterchef Yarışmasında Acun Ilıcalı’yı Çileden Çıkartan Kavga! İki İsminde Gözünün Yaşına Bakmadı, Perde Arkası Dudakları Uçuklatıyor! Neler Oluyor? mask
Masterchef Yarışmasında Acun Ilıcalı’yı Çileden Çıkartan Kavga! İki İsminde Gözünün Yaşına Bakmadı, Perde Arkası Dudakları Uçuklatıyor! Neler Oluyor?
Masterchef Burak Kaya’nın Fahriye Evcen’le Bağlantısı Şok Etti! Abi Değil, Kardeş Değil… Twitter Bunu Konuşuyor! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi… mask
Masterchef Burak Kaya’nın Fahriye Evcen’le Bağlantısı Şok Etti! Abi Değil, Kardeş Değil… Twitter Bunu Konuşuyor! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi…
Masterchef Büşra’dan Kahreden Haber Geldi! Ayrıldığını İlk Kez Açıkladı; Sevenleri Hayatının Şokunu Yaşadı! Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı… “Yok Artık!” mask
Masterchef Büşra’dan Kahreden Haber Geldi! Ayrıldığını İlk Kez Açıkladı; Sevenleri Hayatının Şokunu Yaşadı! Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı… “Yok Artık!”
Masterchef Gamze'den Olay Sözler! Ağzını Kimse Kapatamadı! 12 Yarışmacıyı da Tam Karşısına Aldı; “Nasıl Bir...!” Tepkiler Arka Arkaya… mask
Masterchef Gamze'den Olay Sözler! Ağzını Kimse Kapatamadı! 12 Yarışmacıyı da Tam Karşısına Aldı; “Nasıl Bir...!” Tepkiler Arka Arkaya…
Masterchef Serpilay’ın Asıl Şimdi Paraya Para Demeyecek! Dükkanı Kapattı; İlk Uçakla Gidiyor… Şeflerin En Yakın Arkadaşı Öyle Bir Teklif Sundu Ki… mask
Masterchef Serpilay’ın Asıl Şimdi Paraya Para Demeyecek! Dükkanı Kapattı; İlk Uçakla Gidiyor… Şeflerin En Yakın Arkadaşı Öyle Bir Teklif Sundu Ki…
Masterchef Yarışmacısından Skandal Regl İtirafı! Mikrofonu Açık Kalınca Olanlar Oldu; Kimse Beklemiyordu… Twitter Resmen Zangır Zangır Sallanıyor! “Yok Artık!” mask
Masterchef Yarışmacısından Skandal Regl İtirafı! Mikrofonu Açık Kalınca Olanlar Oldu; Kimse Beklemiyordu… Twitter Resmen Zangır Zangır Sallanıyor! “Yok Artık!”
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Gecenin Ucunda Dizisinde Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu Ayrılıyor! Sefirin Kızı’nın Kaderi Yine Yaşanacak! Youtube Karıştı; Milyonlarca Kişi… mask
Gecenin Ucunda Dizisinde Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu Ayrılıyor! Sefirin Kızı’nın Kaderi Yine Yaşanacak! Youtube Karıştı; Milyonlarca Kişi…
Fenomen Gelin Hanife Gürdal’ın Kocası Yine Olay Yarattı! Bir Ayrılıp Bir Barışıyorlardı; Telefonda Öyle Bir Şey Yakaladı Ki… “Yok Artık!” mask
Fenomen Gelin Hanife Gürdal’ın Kocası Yine Olay Yarattı! Bir Ayrılıp Bir Barışıyorlardı; Telefonda Öyle Bir Şey Yakaladı Ki… “Yok Artık!”
Hayat Bugün Dizisinde Barış Ölecek Mi? Seyircilerin Kanı Çekildi; Neye Uğradığını Şaşırdı… Twitter İlk Kez Böyle Karışıyor! Neler Oluyor? mask
Hayat Bugün Dizisinde Barış Ölecek Mi? Seyircilerin Kanı Çekildi; Neye Uğradığını Şaşırdı… Twitter İlk Kez Böyle Karışıyor! Neler Oluyor?
Seda Sayan 60 Yaşında Olduğunu Unuttu! Bacağını Masaya Uzattı; İzleyenlerin Nutku Tutuldu! Kocasını Unutunca Öyle Bir Şey Oldu Ki… mask
Seda Sayan 60 Yaşında Olduğunu Unuttu! Bacağını Masaya Uzattı; İzleyenlerin Nutku Tutuldu! Kocasını Unutunca Öyle Bir Şey Oldu Ki…
59'luk Hülya Avşar Göğüs Dekoltesiyle Yine Kendine Hayran Bıraktı! Üzerine Yapışan Kıyafetiyle 90-60-90 Olduğunu Gösterdi! “Kraliçemiz Be!” Bakanların İçi Eridi... mask
59'luk Hülya Avşar Göğüs Dekoltesiyle Yine Kendine Hayran Bıraktı! Üzerine Yapışan Kıyafetiyle 90-60-90 Olduğunu Gösterdi! “Kraliçemiz Be!” Bakanların İçi Eridi...
Türkiye Didem Arslan Yılmaz’ı Konuşuyor! Sahte Gelin Olayı Kafaları Duvarlara Sürttü; Yaşananlar Akıl Karı Değil! Canlı Yayında… mask
Türkiye Didem Arslan Yılmaz’ı Konuşuyor! Sahte Gelin Olayı Kafaları Duvarlara Sürttü; Yaşananlar Akıl Karı Değil! Canlı Yayında…
Survivor Ayşe Vücudunu Saran Mavi Kıyafetiyle Vücut Şov Yaptı! Fiziği Öyle Bir Değişti Ki, Kameralara Arkasına Dönüp… Acun’u Bile Şaşırttı! “Sana Ne Olmuş Böyle!” mask
Survivor Ayşe Vücudunu Saran Mavi Kıyafetiyle Vücut Şov Yaptı! Fiziği Öyle Bir Değişti Ki, Kameralara Arkasına Dönüp… Acun’u Bile Şaşırttı! “Sana Ne Olmuş Böyle!”
Merve Boluğur ve Kocasının Evliliği Dün Akşam Bitti! 1,5 Aylık Aşkı Öyle Bir Şey Dedi Ki... Instagram Yıkılıyor! "Başından Belliydi Böyle Olacağı!" mask
Merve Boluğur ve Kocasının Evliliği Dün Akşam Bitti! 1,5 Aylık Aşkı Öyle Bir Şey Dedi Ki... Instagram Yıkılıyor! "Başından Belliydi Böyle Olacağı!"
Melisa Döngel'in Sahilde Sıcacık Pozları Olay Oldu! Kumlara Leoparlı Bikinisiyle Uzanıp Cayır Cayır Yaktı! İncecik Bel, Muhteşem Fizik, Göğüs Dekoltesi… mask
Melisa Döngel'in Sahilde Sıcacık Pozları Olay Oldu! Kumlara Leoparlı Bikinisiyle Uzanıp Cayır Cayır Yaktı! İncecik Bel, Muhteşem Fizik, Göğüs Dekoltesi…
Hande Erçel İncecik İpli Sutyenini Göstermek İçin Olay Poz Verdi! Düğmelerini Göbeğine Kadar Açıp... “Yürüyen Fizik!” Instagram'ı Yine Kattı Karıştırdı; 1.5 Milyon...v mask
Hande Erçel İncecik İpli Sutyenini Göstermek İçin Olay Poz Verdi! Düğmelerini Göbeğine Kadar Açıp... “Yürüyen Fizik!” Instagram'ı Yine Kattı Karıştırdı; 1.5 Milyon...v
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
A101 Market Resmen Çıldırttı! 4990 Liraya Arasanız Bulamayacağınız TV Koltuğu Geldi! Katalogdaki Ürünleri Görenlerin Nutku Tutuluyor! mask
A101 Market Resmen Çıldırttı! 4990 Liraya Arasanız Bulamayacağınız TV Koltuğu Geldi! Katalogdaki Ürünleri Görenlerin Nutku Tutuluyor!
Gecenin Ucunda Dizisinde Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu Ayrılıyor! Sefirin Kızı’nın Kaderi Yine Yaşanacak! Youtube Karıştı; Milyonlarca Kişi… mask
Gecenin Ucunda Dizisinde Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu Ayrılıyor! Sefirin Kızı’nın Kaderi Yine Yaşanacak! Youtube Karıştı; Milyonlarca Kişi…
Kredi Kartı Olanlar Hapı Yuttu! Eğer Bunu Yapıyorsanız; Şimdiden Çok Geçmiş Olsun! İlk Uyarı Geldi, Sadece 24 Saat İçerisinde… mask
Kredi Kartı Olanlar Hapı Yuttu! Eğer Bunu Yapıyorsanız; Şimdiden Çok Geçmiş Olsun! İlk Uyarı Geldi, Sadece 24 Saat İçerisinde…
Sosyal Yardım Ödemelerine Muhteşem Zam Geliyor! Tam Tamına 4.190 Lira… Milyonlarca Kişi Tek Bir Tık’la Alacak! Hemen Başvurun… mask
Sosyal Yardım Ödemelerine Muhteşem Zam Geliyor! Tam Tamına 4.190 Lira… Milyonlarca Kişi Tek Bir Tık’la Alacak! Hemen Başvurun…
EYT Mührü Bu Sistemle Kırıldı! 1970, 1980, 1990, 1999 ve 2000’li Sigortalılar Bu Haber Sizin İçin! Erken Emekli Olmak İçin… mask
EYT Mührü Bu Sistemle Kırıldı! 1970, 1980, 1990, 1999 ve 2000’li Sigortalılar Bu Haber Sizin İçin! Erken Emekli Olmak İçin…
KYK Borcunu Ödeyenlerin Dikkatine! Devlet Düğmeye Basınca Olanlar Oldu; Yatırılan Paralar İade Edilecek Mi? mask
KYK Borcunu Ödeyenlerin Dikkatine! Devlet Düğmeye Basınca Olanlar Oldu; Yatırılan Paralar İade Edilecek Mi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL