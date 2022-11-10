Ebru Polat’ın Dekoltesi Ortalığı Yaktı Kavurdu! “Azıcık Yaşının Kadını Ol!” Yürekleri Kor Alevler Düşürdü; Görenlerin Dibi Düştü…
Sosyal medyanın en fenomen isimlerinden birisi olan Ebru Polat’ın dekoltesi ortalığı yaktı kavurdu. Magazin ve sosyal medya gündeminin altını üstüne getiren açıklamaların ardından yürekler kor alevler içinde olurken görenlerinse dibi düştü. Her görenin içini yakan derin dekolteli o fotoğrafla birlikte ortalık yangın yerine dönerken beğeniler ve yorumlar da arka arkaya geldi.
Hem güzelliği hem de yürek hoplatan paylaşımlarıyla sosyal medyanın en fenomen isimlerinden birisi olan Ebru Polat; yaz kış demeden verdiği dekolteli ve açık kıyafetlerinin yanı sıra pozlarıyla da akılları yerinden oynatmaya devam ediyor. Her görenin aklını hayalini yerinden oynatan Ebru Polat, paylaşımlarına da hız kesmeden devam ediyor. Peki, ortalığı sallayan o paylaşım ve paylaşıma ilişkin merak edilen detaylar!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.