- 10 Kas 2022 - 21:43

İŞKUR’dan Acil İş Alımı İlanı Yayınlandı! 9.999 Lira Maaşla 20 ile 44 Yaş Arasında Eleman Aranıyor! İlkokul, Ortaokul ve Lise Mezunu… Hemen Başvurun!

İŞKUR’dan acil iş alımı açıldı! Tam tamına 9.999 lira maaşla işe başlayacak olan kişilerin yaş aralığının ise 20 yaş ile 44 yaş arasında olması isteniyor. Hem ilkokul hem ortaokul hem de liseden mezun olan kişileri ilgilendiren bu iş alımı için milyonlar tarafından araştırılmaya başlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Ekim ayında toplamda 79.075 kişiyi işe yerleştiren İŞKUR, Kasım ayı içinde hedefi yükseltti. Hastanelerde, okul türevinde olan kurs merkezlerinde, bankalarda çalışmak üzere ilkokul, ortaokul ve lise ve üniversite mezunlarının başvurabileceği personellerin alınacağı ortaya çıktı. 20 ile 44 yaş arasındaki kişilerin, 9.999 liraya kadar maaş verilecek! 23 il için geçerli olacak olan bu işe alımı başlatılacak! Peki, neler oluyor?

Başvuru Yapmak İçin Tıklayınız! 

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10 Kas 2022 - 21:43 Ankara- Yaşam

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İŞKUR’dan Acil İş Alımı İlanı Yayınlandı! 9.999 Lira Maaşla 20 ile 44 Yaş Arasında Eleman Aranıyor! İlkokul, Ortaokul ve Lise Mezunu… Hemen Başvurun! mask
İŞKUR’dan Acil İş Alımı İlanı Yayınlandı! 9.999 Lira Maaşla 20 ile 44 Yaş Arasında Eleman Aranıyor! İlkokul, Ortaokul ve Lise Mezunu… Hemen Başvurun!
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