Anasayfa/

Foto Galeri/

10 Kas 2022 - 21:43

İŞKUR’dan Acil İş Alımı İlanı Yayınlandı! 9.999 Lira Maaşla 20 ile 44 Yaş Arasında Eleman Aranıyor! İlkokul, Ortaokul ve Lise Mezunu… Hemen Başvurun!

İŞKUR’dan acil iş alımı açıldı! Tam tamına 9.999 lira maaşla işe başlayacak olan kişilerin yaş aralığının ise 20 yaş ile 44 yaş arasında olması isteniyor. Hem ilkokul hem ortaokul hem de liseden mezun olan kişileri ilgilendiren bu iş alımı için milyonlar tarafından araştırılmaya başlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…