Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Minicik Elbisesiyle Sere Serpe Yattı! "Fatih'in Ailesi Görmesin!" Muhteşem Fiziğiyle Resmen Şov Yaptı; Üzerine Yapışan Elbisesiyle...
Show TV ekranlarına damga vuran Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu muhteşem fiziğiyle resmen şov yaptı. Üzerine yapışan elbisesiyle ortalığı yangın yerine çeviren Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı sosyal medya ve magazin gündeminin de en çok konuşulan ismi olmayı başardı. Peki, herkesin ağzını kırk karış açık bırakan o fotoğraf neydi?
Reytingleri alt üst eden Kızılcık Şerbeti dizisi yayınlandığı bölümleriyle sosyal medya ve magazin gündeminin altını üstüne getirdi. Hem güçlü senaryosu hem de başarılı oyuncu kadrosuyla her izleyicisine unutulmaz bir seyir zevki yaşatan Kızılcık Şerbeti dizisinin en az senaryosu kadar oyuncuları da dikkat çekmeye devam ediyor. Her oyuncusunun daha da yakından takip edilmeye başlandığı dizide Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu’ysa en çok konuşulan isimlerden birisi oldu. Yaptığı paylaşımla yürekleri hoplatan güzel oyuncuyu sizin için daha yakından gözlemledik.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.