- 10 Kas 2022 - 23:02

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu Minicik Elbisesiyle Sere Serpe Yattı! Muhteşem Fiziğiyle Resmen Şov Yaptı; Üzerine Yapışan Elbisesiyle... "Fatih'in Ailesi Görmesin!"

Show TV ekranlarına damga vuran Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu muhteşem fiziğiyle resmen şov yaptı. Üzerine yapışan elbisesiyle ortalığı yangın yerine çeviren Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı sosyal medya ve magazin gündeminin de en çok konuşulan ismi olmayı başardı. Peki, herkesin ağzını kırk karış açık bırakan o fotoğraf neydi?

Reytingleri alt üst eden Kızılcık Şerbeti dizisi yayınlandığı bölümleriyle sosyal medya ve magazin gündeminin altını üstüne getirdi. Hem güçlü senaryosu hem de başarılı oyuncu kadrosuyla her izleyicisine unutulmaz bir seyir zevki yaşatan Kızılcık Şerbeti dizisinin en az senaryosu kadar oyuncuları da dikkat çekmeye devam ediyor. Her oyuncusunun daha da yakından takip edilmeye başlandığı dizide Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu’ysa en çok konuşulan isimlerden birisi oldu. Yaptığı paylaşımla yürekleri hoplatan güzel oyuncuyu sizin için daha yakından gözlemledik.

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10 Kas 2022 - 23:02 Ankara- Yaşam

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