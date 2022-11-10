- 10 Kas 2022 - 18:36 G: 10 Kas 2022 - 18:40

Hadise ve Rezza Zarrab İlişkisinde Şok Gelişme! Canlı Yayında Öyle Bir Şey Denildi Ki... 40 Milyon Liralık Ev Olayının Arkasından Çıkan Tüyleri Diken Diken Etti! Meğer…

Sosyal medya ve magazin gündeminden bir an olsun düşmek bilmeyen Hadise hakkında ortaya atılan Rezza Zarrab ilişkisi hakkında şok bir gelişme yaşandı. Canlı yayında söylenenlerin ardından 40 milyon liralık evin hakkında da açığa çıkan perde arkası gelişmeler tüyleri diken diken etti. Konuya ilişkin merak edilen tüm detayları sizin için mercek altına aldık.

Hem güzelliği hem de başarılı sanatçı kimliğiyle Türkiye ve dünyaya damga vuran isim olan Hadise, yalnızca iş hayatıyla değil aynı zamanda da özel hayatıyla magazin manşetlerini süsleyen ünlü sanatçı hakkında ortaya çıkan iddiaların da ardı arkası kesilmiyor. Şimdi de Söylemezsem Olmaz programında hakkında söylenenlerle sosyal medya ve magazin gündemine oturan Hadise hakkında ortaya çıkan o gerçekleri sizler için çok daha yakından inceledik.

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

10 Kas 2022 - 18:36 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Minicik Elbisesiyle Sere Serpe Yattı! "Fatih'in Ailesi Görmesin!" Muhteşem Fiziğiyle Resmen Şov Yaptı; Üzerine Yapışan Elbisesiyle... mask
Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Minicik Elbisesiyle Sere Serpe Yattı! "Fatih'in Ailesi Görmesin!" Muhteşem Fiziğiyle Resmen Şov Yaptı; Üzerine Yapışan Elbisesiyle...
Ebru Polat’ın Dekoltesi Ortalığı Yaktı Kavurdu! “Azıcık Yaşının Kadını Ol!” Yürekleri Kor Alevler Düşürdü; Görenlerin Dibi Düştü… mask
Ebru Polat’ın Dekoltesi Ortalığı Yaktı Kavurdu! “Azıcık Yaşının Kadını Ol!” Yürekleri Kor Alevler Düşürdü; Görenlerin Dibi Düştü…
Masterchef Somer Şef’in Oğlunun Yakışıklılığı Genç Kızlara Kalp Krizi Geçirtti! “Sanat Eseri Gibi Çocuk” Görenlerin Dibi Düşüyor… mask
Masterchef Somer Şef’in Oğlunun Yakışıklılığı Genç Kızlara Kalp Krizi Geçirtti! “Sanat Eseri Gibi Çocuk” Görenlerin Dibi Düşüyor…
Gecenin Ucunda Dizisinde Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu Ayrılıyor! Sefirin Kızı’nın Kaderi Yine Yaşanacak! Youtube Karıştı; Milyonlarca Kişi… mask
Gecenin Ucunda Dizisinde Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu Ayrılıyor! Sefirin Kızı’nın Kaderi Yine Yaşanacak! Youtube Karıştı; Milyonlarca Kişi…
Fenomen Gelin Hanife Gürdal’ın Kocası Yine Olay Yarattı! Bir Ayrılıp Bir Barışıyorlardı; Telefonda Öyle Bir Şey Yakaladı Ki… “Yok Artık!” mask
Fenomen Gelin Hanife Gürdal’ın Kocası Yine Olay Yarattı! Bir Ayrılıp Bir Barışıyorlardı; Telefonda Öyle Bir Şey Yakaladı Ki… “Yok Artık!”
Hayat Bugün Dizisinde Barış Ölecek Mi? Seyircilerin Kanı Çekildi; Neye Uğradığını Şaşırdı… Twitter İlk Kez Böyle Karışıyor! Neler Oluyor? mask
Hayat Bugün Dizisinde Barış Ölecek Mi? Seyircilerin Kanı Çekildi; Neye Uğradığını Şaşırdı… Twitter İlk Kez Böyle Karışıyor! Neler Oluyor?
Seda Sayan 60 Yaşında Olduğunu Unuttu! Bacağını Masaya Uzattı; İzleyenlerin Nutku Tutuldu! Kocasını Unutunca Öyle Bir Şey Oldu Ki… mask
Seda Sayan 60 Yaşında Olduğunu Unuttu! Bacağını Masaya Uzattı; İzleyenlerin Nutku Tutuldu! Kocasını Unutunca Öyle Bir Şey Oldu Ki…
59'luk Hülya Avşar Göğüs Dekoltesiyle Yine Kendine Hayran Bıraktı! Üzerine Yapışan Kıyafetiyle 90-60-90 Olduğunu Gösterdi! “Kraliçemiz Be!” Bakanların İçi Eridi... mask
59'luk Hülya Avşar Göğüs Dekoltesiyle Yine Kendine Hayran Bıraktı! Üzerine Yapışan Kıyafetiyle 90-60-90 Olduğunu Gösterdi! “Kraliçemiz Be!” Bakanların İçi Eridi...
Türkiye Didem Arslan Yılmaz’ı Konuşuyor! Sahte Gelin Olayı Kafaları Duvarlara Sürttü; Yaşananlar Akıl Karı Değil! Canlı Yayında… mask
Türkiye Didem Arslan Yılmaz’ı Konuşuyor! Sahte Gelin Olayı Kafaları Duvarlara Sürttü; Yaşananlar Akıl Karı Değil! Canlı Yayında…
Survivor Ayşe Vücudunu Saran Mavi Kıyafetiyle Vücut Şov Yaptı! Fiziği Öyle Bir Değişti Ki, Kameralara Arkasına Dönüp… Acun’u Bile Şaşırttı! “Sana Ne Olmuş Böyle!” mask
Survivor Ayşe Vücudunu Saran Mavi Kıyafetiyle Vücut Şov Yaptı! Fiziği Öyle Bir Değişti Ki, Kameralara Arkasına Dönüp… Acun’u Bile Şaşırttı! “Sana Ne Olmuş Böyle!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Hadise ve Rezza Zarrab İlişkisinde Şok Gelişme! Canlı Yayında Öyle Bir Şey Denildi Ki... 40 Milyon Liralık Ev Olayının Arkasından Çıkan Tüyleri Diken Diken Etti! Meğer… mask
Hadise ve Rezza Zarrab İlişkisinde Şok Gelişme! Canlı Yayında Öyle Bir Şey Denildi Ki... 40 Milyon Liralık Ev Olayının Arkasından Çıkan Tüyleri Diken Diken Etti! Meğer…
Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Minicik Elbisesiyle Sere Serpe Yattı! "Fatih'in Ailesi Görmesin!" Muhteşem Fiziğiyle Resmen Şov Yaptı; Üzerine Yapışan Elbisesiyle... mask
Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Minicik Elbisesiyle Sere Serpe Yattı! "Fatih'in Ailesi Görmesin!" Muhteşem Fiziğiyle Resmen Şov Yaptı; Üzerine Yapışan Elbisesiyle...
İŞKUR’dan Acil İş Alımı Açıldı! 9.999 Lira Maaşla 20 ile 44 Yaş Arasında Eleman Aranıyor! İlkokul, Ortaokul ve Lise Mezunu… Hemen Başvurun! mask
İŞKUR’dan Acil İş Alımı Açıldı! 9.999 Lira Maaşla 20 ile 44 Yaş Arasında Eleman Aranıyor! İlkokul, Ortaokul ve Lise Mezunu… Hemen Başvurun!
Ebru Polat’ın Dekoltesi Ortalığı Yaktı Kavurdu! “Azıcık Yaşının Kadını Ol!” Yürekleri Kor Alevler Düşürdü; Görenlerin Dibi Düştü… mask
Ebru Polat’ın Dekoltesi Ortalığı Yaktı Kavurdu! “Azıcık Yaşının Kadını Ol!” Yürekleri Kor Alevler Düşürdü; Görenlerin Dibi Düştü…
Masterchef Somer Şef’in Oğlunun Yakışıklılığı Genç Kızlara Kalp Krizi Geçirtti! “Sanat Eseri Gibi Çocuk” Görenlerin Dibi Düşüyor… mask
Masterchef Somer Şef’in Oğlunun Yakışıklılığı Genç Kızlara Kalp Krizi Geçirtti! “Sanat Eseri Gibi Çocuk” Görenlerin Dibi Düşüyor…
A101 Market Resmen Çıldırttı! 4990 Liraya Arasanız Bulamayacağınız TV Koltuğu Geldi! Katalogdaki Ürünleri Görenlerin Nutku Tutuluyor! mask
A101 Market Resmen Çıldırttı! 4990 Liraya Arasanız Bulamayacağınız TV Koltuğu Geldi! Katalogdaki Ürünleri Görenlerin Nutku Tutuluyor!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL