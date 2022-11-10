Hadise ve Rezza Zarrab İlişkisinde Şok Gelişme! Canlı Yayında Öyle Bir Şey Denildi Ki... 40 Milyon Liralık Ev Olayının Arkasından Çıkan Tüyleri Diken Diken Etti! Meğer…

Hem güzelliği hem de başarılı sanatçı kimliğiyle Türkiye ve dünyaya damga vuran isim olan Hadise, yalnızca iş hayatıyla değil aynı zamanda da özel hayatıyla magazin manşetlerini süsleyen ünlü sanatçı hakkında ortaya çıkan iddiaların da ardı arkası kesilmiyor. Şimdi de Söylemezsem Olmaz programında hakkında söylenenlerle sosyal medya ve magazin gündemine oturan Hadise hakkında ortaya çıkan o gerçekleri sizler için çok daha yakından inceledik.

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