Hadise ve Rezza Zarrab İlişkisinde Şok Gelişme! Canlı Yayında Öyle Bir Şey Denildi Ki... 40 Milyon Liralık Ev Olayının Arkasından Çıkan Tüyleri Diken Diken Etti! Meğer…
Sosyal medya ve magazin gündeminden bir an olsun düşmek bilmeyen Hadise hakkında ortaya atılan Rezza Zarrab ilişkisi hakkında şok bir gelişme yaşandı. Canlı yayında söylenenlerin ardından 40 milyon liralık evin hakkında da açığa çıkan perde arkası gelişmeler tüyleri diken diken etti. Konuya ilişkin merak edilen tüm detayları sizin için mercek altına aldık.
Hem güzelliği hem de başarılı sanatçı kimliğiyle Türkiye ve dünyaya damga vuran isim olan Hadise, yalnızca iş hayatıyla değil aynı zamanda da özel hayatıyla magazin manşetlerini süsleyen ünlü sanatçı hakkında ortaya çıkan iddiaların da ardı arkası kesilmiyor. Şimdi de Söylemezsem Olmaz programında hakkında söylenenlerle sosyal medya ve magazin gündemine oturan Hadise hakkında ortaya çıkan o gerçekleri sizler için çok daha yakından inceledik.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.