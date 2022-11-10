Tüm Emekli Vatandaşlara İş Bankası’ndan Müjde! 7.500 Lira “Tık” Diye Hesabınıza Yatacak… Milyonları Yakından İlgilendiriyor!

Kasım ayının girmesiyle birlikte birçok banka emekli promosyon ödemelerinde güncellemeler yapmıştı. 3 yılda bir verilen bu emekli promosyonları için düğmeye basan İş Bankası, emeklinin sırtındaki yükü hafifletecek. 2020/2023 dönemi için promosyonu için çalışmalara başlayan ve emekli maaşına orantılı bir biçimde promosyon ödemesi yapan İş Bankası, promosyon tutarlarını açıkladı! Peki, ne kadar maaş alan emekli, ne kadar ödeme alacak?

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