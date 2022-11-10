- 10 Kas 2022 - 20:25

Tüm Emekli Vatandaşlara İş Bankası’ndan Müjde! 7.500 Lira “Tık” Diye Hesabınıza Yatacak… Milyonları Yakından İlgilendiriyor!

İş Bankası, milyonlarca emekli vatandaşı mutluluktan halay çektirecek haberiyle yüzleri güldürdü. Anında hesaplara 7.500 lira geri ödemesiz yatırılacağını açıklayan İş Bankası, milyonlarca emeklide güller açtırdı! SSK ve Bağ-Kur emeklisi vatandaşın yakın takibinde olan emekli promosyonlarında; Kasım ayının girmesiyle birlikte değişikliğe giden İş Bankası, merak konusu oldu! İşte merak edilenler…

Kasım ayının girmesiyle birlikte birçok banka emekli promosyon ödemelerinde güncellemeler yapmıştı. 3 yılda bir verilen bu emekli promosyonları için düğmeye basan İş Bankası, emeklinin sırtındaki yükü hafifletecek. 2020/2023 dönemi için promosyonu için çalışmalara başlayan ve emekli maaşına orantılı bir biçimde promosyon ödemesi yapan İş Bankası, promosyon tutarlarını açıkladı! Peki, ne kadar maaş alan emekli, ne kadar ödeme alacak?

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10 Kas 2022 - 20:25 Ankara- Yaşam

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