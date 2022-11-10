- 10 Kas 2022 - 20:28 G: 10 Kas 2022 - 20:43

Gülşah Saraçoğlu “Metres” Olayından Sonra İtiraf Etti! Meğer Eski Kocasıyla… Kimse Bu Kadarına İhtimal Bile Vermemişti Ama Yaşananlar Kan Dondurdu!

Doya Doya Moda’nın jüri üyelerinden biri olan Gülşah Saraçoğlu, sosyal medyada yankı uyandırmaya kaldığı yerden devam ediyor. “Metres” olayıyla gündeme bomba gibi düşen Gülşah Saraçoğlu’nın eski koca itirafı ağızların açık kalmasına neden oldu. Kimse bu kadarına ihtimal bile vermemişti ama yaşananlar resmen kan dondurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Her bir hamlesi ayrı olay yaratan Gülşah Saraçoğlu, geçtiğimiz günlerde “Metres” şoku yaşamıştı. Sosyal medya hesabı çalınan Saraçoğlu’nun adı “Metres” olarak değiştirilmişti. Hesabından bir açıklama yapan Gülşah Saraçoğlu, mahkemeye başvurmuştu. Olayın üstünden birkaç hafta geçince Gülşah Saraçoğlu’ndan skandal bir açıklama geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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10 Kas 2022 - 20:28 Ankara- Yaşam

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