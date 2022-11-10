6 Aylık Hamile Fahriye Evcen’in Çocuğu Görüldü! Ayna Pozuyla Görenlerin Dibini Düşürdü; Kalpleri Yerinden Çıkardı! “Bin Kez Maşallah!”
TRT1 ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun karakterine hayat veren Fahriye Evcen, sosyal medyada yankı uyandıracak bir paylaşımda bulundu. 6 aylık hamile olan Fahriye Evcen, bebeğinin göründüğü kareleri paylaşarak hayranlarını şok etti. Ayna pozuyla görenlerin dibini düşüren, kalpleri yerinden çıkartan Fahriye Evcen’e “Bin kız maşallah” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…
Büyük bir aşkla evlendiği Burak Özçivit’le ilk çocuklarını 2019 yılında dünya evine giren Fahriye Evcen, oğlunun doğumundan sonra ekranlara uzun bir ara vermişti. Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde muhteşem bir çıkış yakalayan ama ikinci çocuğa hamile olduğu öğrenince diziden ayrılmak zorunda kalan Fahriye Evcen, sosyal medya üzerinden hamilelik pozlarını paylaştı. İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.