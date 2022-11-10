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10 Kas 2022 - 20:53

6 Aylık Hamile Fahriye Evcen’in Çocuğu Görüldü! Ayna Pozuyla Görenlerin Dibini Düşürdü; Kalpleri Yerinden Çıkardı! “Bin Kez Maşallah!”

TRT1 ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun karakterine hayat veren Fahriye Evcen, sosyal medyada yankı uyandıracak bir paylaşımda bulundu. 6 aylık hamile olan Fahriye Evcen, bebeğinin göründüğü kareleri paylaşarak hayranlarını şok etti. Ayna pozuyla görenlerin dibini düşüren, kalpleri yerinden çıkartan Fahriye Evcen’e “Bin kız maşallah” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…