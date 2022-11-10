Pınar Deniz’in İmaj Değişimi Dudakları Uçuklattı! “Kaan Ayrılsın Diye Mi Yapıyorsun!” Bir Değişti Pir Değişti! Neler Oluyor?

Yargı dizisinde muhteşem bir çıkış yakalayan Pınar Deniz, oyunculuk yetenekleriyle milyonları kendisine hayran bırakıyordu. Her bir karesi ayrı bir olay yaratan Pınar Deniz’in sadece işi değil, özel hayatı da hayranları tarafından mercek altına alınıyordu. Yiğit Kirazcı’dan ayrıldıktan sonra partneri Kaan Urgancıoğlu’yla sık sık aşk dedikodularına karışan Pınar Deniz, Kaan Yıldırım’la aşk yaşamaya başlayınca sevenlerini şok içerisinde bırakmıştı. Peki, neler oluyor?

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