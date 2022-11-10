Pınar Deniz’in İmaj Değişimi Dudakları Uçuklattı! “Kaan Ayrılsın Diye Mi Yapıyorsun!” Bir Değişti Pir Değişti! Neler Oluyor?
Kanal D ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Yargı’da Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz, yaşamış olduğu değişimle hayatının şokunu yaşadı. “Kaan senden ayrılsın diye mi yapıyorsun” yorumlarını alan Pınar Deniz, bir değişti, pir değişti! Hayranlarını büyük bir şok içerisinde bırakan Pınar Deniz, sosyal medyada yankı uyandırdı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Yargı dizisinde muhteşem bir çıkış yakalayan Pınar Deniz, oyunculuk yetenekleriyle milyonları kendisine hayran bırakıyordu. Her bir karesi ayrı bir olay yaratan Pınar Deniz’in sadece işi değil, özel hayatı da hayranları tarafından mercek altına alınıyordu. Yiğit Kirazcı’dan ayrıldıktan sonra partneri Kaan Urgancıoğlu’yla sık sık aşk dedikodularına karışan Pınar Deniz, Kaan Yıldırım’la aşk yaşamaya başlayınca sevenlerini şok içerisinde bırakmıştı. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.