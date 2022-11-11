- 11 Kas 2022 - 12:32

Camdaki Kız Dizisinde Nalan’ın Babası Ortaya Çıktı! O Ünlü İsmi Görünce Şok Olacaksınız! Finalde Feride Ayarı Çekmişti; Yüzünü Görenler...! “Yok Artık!”

Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Nalan’ın babası sonunda ortaya çıktı. Feride’nin ayarı çektiği Metin’in yüzünü görenler mosmor kesildi. Sadece birkaç bölüm sonra gözükecek olan Metin karakterinin hangi oyuncunun canlandıracağı belli olunca sosyal medya ayağa kalktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Nur Sürer, Devrim Yakut, Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız dizisi, Perşembe akşamlarını bir kez daha salladı! Nalan’ın gerçek babasının ortaya çıkmasıyla birlikte Camdaki Kız izleyicileri adeta neye uğradığını şaşırmıştı. Yüzü bir türlü görünmeyen Metin’e hayat verecek olan usta oyuncu ise şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilenler…

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11 Kas 2022 - 12:32 Ankara- Yaşam

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