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11 Kas 2022 - 12:32

Camdaki Kız Dizisinde Nalan’ın Babası Ortaya Çıktı! O Ünlü İsmi Görünce Şok Olacaksınız! Finalde Feride Ayarı Çekmişti; Yüzünü Görenler...! “Yok Artık!”

Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Nalan’ın babası sonunda ortaya çıktı. Feride’nin ayarı çektiği Metin’in yüzünü görenler mosmor kesildi. Sadece birkaç bölüm sonra gözükecek olan Metin karakterinin hangi oyuncunun canlandıracağı belli olunca sosyal medya ayağa kalktı! İşte merak edilen tüm detaylar…